La Dirigente Scolastica dell’I.C. “Casopero-Filottete” Cirò Marina-Crucoli comunica con grande orgoglio che l’Istituto è stato premiato con il riconoscimento di “Scuola Etwinning” per il biennio solare 2025-2026.

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire – Unità Nazionale eTwinning nei mesi scorsi aveva già inserito l’I.C. “Casopero-Filottete” nell’elenco delle scuole europee premiate con il riconoscimento di “Scuola eTwinning” per il biennio solare 2025-2026 e, qualche giorno fa, è arrivata la nota di Monika Kepe-Holmberg, Capo dell’Unità della Commissione Europea- Direzione generale per l’educazione, gioventù, sport e cultura che si riporta integralmente:

“Gentile Dirigente,

vorrei congratularmi con lei e con i suoi colleghi per aver ricevuto la certificazione di Scuola eTwinning 2025/2026.

Ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento perché ha dimostrato un impegno coerente e chiaro per il vero significato del programma di gemellaggio. Sotto la sua guida, la sua scuola ha utilizzato gli strumenti digitali e creativi per migliorare i risultati educativi dei sui studenti e si è impegnata in una proficua cooperazione con le altre scuole eTwinning.

Inoltre, questo premio riconosce i suoi sforzi nel promuovere lo sviluppo professionale continuo del suo personale in modo che possa migliorare e aggiornare le proprie competenze a beneficio degli studenti.

Grazie al lavoro con scuole e comunità in tutta Europa, contribuisce al senso di una vera comunità europea unita. Vorrei congratularmi con lei anche per questo successo.

Infine, le chiederei di agire come modello di gemellaggio e sostenere le altre scuole nei loro tentativi di prendere parte a questo importante progetto.

Congratulazioni per questo risultato.

Cordiali saluti,

Monika KEPE-HOLMBERG”

Un plauso a tutti i Docenti dell’Istituto che partecipano ad eTwinning, con la consapevolezza che questo importante riconoscimento sarà un’ulteriore spinta a migliorare la qualità dei servizi didattici offerti sul territorio promuovendo la collaborazione in contesti multiculturali e l’apertura di tutta la comunità scolastica all’internazionalizzazione.