Tendere la mano a chi vive in condizioni di fragilità in territori segnati da guerra e povertà è la mission dell’Associazione Konou Konou – Enrico Di Salvo per l’Africa ETS che, sabato 4 ottobre, alle ore 18.30, presso il locale Porto Vecchio, presenterà il libro “Elio. Una cattedrale di carità”, in cui il fondatore Enrico Di Salvo, affermato chirurgo scomparso di recente, racconta la genesi dell’impegno caritatevole in Africa, al fianco del fido compagno di missioni Elio Sica.

Miseria, malattie, interventi chirurgici in extremis, inaugurazioni di pozzi e centri educativi, ma anche incontri indelebili scandiscono le pagine intrise delle emozioni dei missionari che contribuiscono a garantire assistenza sanitaria e sostegno sociale alla popolazione del Benin.

A introdurre l’incontro, che sarà moderato dalla professoressa Lucia Claps, sarà Bianca Gasparrini, docente universitaria e presidente dell’associazione Konou Konou – Enrico Di Salvo per l’Africa ETS. Interverranno Nunzio Ruggiero, socio, docente universitario e curatore della postfazione del libro, e Giulia Fonte, medico e socia della sezione di Crotone, che testimonierà la sua missione in Benin.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Sarà un’occasione per riflettere e conoscere le attività dell’associazione che migliora soprattutto le condizioni strutturali e strumentali dei presidi sanitari, portando concretamente uno spiraglio di luce in Benin.