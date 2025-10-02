Domenica 28 settembre, presso la piazza Sant’Antonio del Bosco di Rosarno, si è svolta la 2° edizione del “Motor Show Scarburato” l’evento curato dal moto club “I Scarburati ASD”, presieduto da Giuseppe Cannatà, che ha come obiettivo quello di coinvolgere e radunare gli appassionati delle due ruote.

All’evento hanno partecipato infatti centinaia di persone e gruppi di motociclisti provenienti da ogni parte della Calabria e anche dalla Sicilia.

Ospiti d’onore i ragazzi del MotoClub Sicilia 125 2t Damiano Gugliotta , che sono partiti da Siracusa e Catania, a bordo delle loro splendide moto 125 degli anni 90 per prendere parte al Motor Show Scarburato.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nella piazza erano presenti anche gli stand espositivi di note aziende operanti nel settore motori e abbigliamento tecnico, quali BeRace, Barbaro Moto ,Automercato Avenoso , Vadalà SRL, che hanno proposto le più recenti novità sul mercato motociclistico dei marchi Yamaha , QJ Motor, Triumph.

L’evento ha visto anche un momento religioso di benedizione dei caschi grazie alla presenza del parroco Don Antonino Napoli, con un pensiero speciale rivolto a Salvatore, un membro del moto club, scomparso nel 2023.

I presenti hanno anche avuto la possibilità di partecipare alla gara sound, tipica dei motoraduni, che ha premiato la moto dal sound più forte , una MT09, contestualmente alla suddetta premiazione è avvenuta anche quella del photo contest che, grazie alle votazioni fatte su instagram, ha premiato la “best bike”, una splendida Yamaha R1.

All’evento non è mancata la parentesi culinaria: lo chef stellato Nino Rossi , appassionato di moto, si è dilettato in uno show coking più che suggestivo, realizzando una enorme millefoglie alla crema che poi è stara offerta a tutti i presenti.

Il gruppo I Scarburati ha anche omaggiato tutti i bikers con gadget a tema, bandierine ed adesivi per la felicità dei più piccoli.

Ad allietare il tutto la presenza, per il secondo anno consecutivo, dell’emittente radiofonica Studio 54 Networks che, grazie alla musica e all’animazione curata e travolgente, ha intrattenuto gli ospiti del Motor Show Scarburato ,non lasciando spazio alla noia.

Grande soddisfazione da parte del gruppo hanno espresso le parole dal presidente del moto club nell’intervista conclusiva dell’evento: radunarsi è un’occasione per condividere una passione e riunire cuori che battono tutti allo stesso ritmo, quello di un rombo di motore.