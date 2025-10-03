Il Centro Formazione SECOM di Cirò Marina avvia il corso di formazione e qualificazione per Messo Notificatore e Messo Comunale, un percorso formativo indispensabile per chi vuole accedere a una professione molto richiesta negli enti locali e per partecipare al maxi-avviso ASMEL, la grande selezione pubblica nazionale con scadenza prorogata al 15 ottobre 2025.

Il messo notificatore è la figura incaricata di notificare atti amministrativi, tributari e giudiziari, nonché di consegnare comunicazioni ufficiali ai cittadini per conto del Comune o di altri enti pubblici.

Per svolgere questo ruolo è sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico (licenza media), ma la legge prevede il possesso di un attestato di formazione con superamento dell’esame di idoneità ai sensi dell’art. 1, commi 158-160, della Legge n. 296/2006, oltre alla patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali è una rete che supporta migliaia di Comuni italiani nella gestione di concorsi e selezioni di personale.

Ogni anno pubblica un maxi-avviso nazionale che permette ai candidati di entrare in elenchi di idonei, da cui gli enti locali possono attingere per assunzioni veloci e semplificate.

Chi vuole candidarsi ai profili di messo notificatore e messo comunale nel maxi-avviso ASMEL deve essere in possesso dell’abilitazione prevista dalla normativa.

Perché scegliere il corso SECOM

✅ Accessibile a tutti – Basta la licenza media per iscriversi.

– Basta la licenza media per iscriversi. ✅ Titolo riconosciuto – Attestato valido in tutta Italia per partecipare ai concorsi ASMEL e agli avvisi dei singoli Comuni.

– Attestato valido in tutta Italia per partecipare ai concorsi ASMEL e agli avvisi dei singoli Comuni. ✅ Formazione pratica e mirata – Programma completo su notificazioni, normativa, gestione degli atti e privacy.

– Programma completo su notificazioni, normativa, gestione degli atti e privacy. ✅ Supporto per il maxi-avviso – Il corso fornisce le conoscenze necessarie per affrontare l’esame di idoneità e candidarsi al bando ASMEL.

📌 Scadenza maxi-avviso ASMEL: 15 ottobre 2025 (leggi la notizia sul sito ufficiale)

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. 0962 371572

Scrivici su WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it