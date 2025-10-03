E’ stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi economici/voucher finalizzati al sostegno delle spese di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nel territorio comunale, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2025-2026.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Si tratta di una somma complessiva di € 241.397,47 per una iniziativa che rientra nell’ambito delle politiche a supporto dell’inclusione scolastica e sociale, ed è rivolta alle famiglie degli alunni con disabilità, con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio e favorire la piena partecipazione alla vita scolastica.

I contributi saranno erogati sotto forma di voucher, da utilizzare per coprire le spese sostenute per il trasporto scolastico individuale o collettivo.

“E’ frutto dell’ impegno concreto dell’amministrazione comunale nel sostenere le famiglie e tutelare i diritti dei bambini e delle bambine con disabilità. Riteniamo fondamentale rimuovere ogni ostacolo che possa frapporsi al percorso educativo dei nostri ragazzi. È importante garantire a tutti un servizio essenziale come il trasporto scolastico ed in particolare a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità.” dichiara l’assessore Pollinzi.

L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Crotone