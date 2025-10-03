Grande partecipazione stamattina presso l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri per la Festa dei Nonni, dove bimbi e docenti, sui vari plessi, hanno dato vita ad un ricco programma di attività.

Gli alunni hanno accolto con entusiasmo i propri nonni, coinvolgendoli in giochi e momenti di condivisione che hanno trasformato la scuola in un luogo di festa, calore e dialogo tra generazioni.



All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, Nicola Corigliano, e la dirigente scolastica dell’I.C. Papanice Alfieri, Concetta Masi, che hanno rivolto un saluto speciale ai nonni presenti. Entrambi hanno sottolineato l’importanza del loro ruolo all’interno della famiglia e della società, augurando loro una lunga vita serena e ricordando quanto siano fondamentali come custodi di valori e tradizioni.



Gli studenti delle scuole primarie di Fondo Gesù e Albani hanno dato vita a canti, declamato poesie e formulato domande ai nonni sui giochi di una volta. Si è poi tenuto un momento conviviale con la merenda di un tempo, a base di pane, zucchero e olio. Un momento di gioia e dolcezza per grandi e piccini.

Nel plesso della scuola primaria di Margherita e in quello di Papanice, i nonni degli alunni sono stati accolti come ospiti d’onore: figure preziose, custodi di memoria, valori e tradizioni. Per celebrare il loro ruolo fondamentale nella crescita dei più piccoli, gli studenti hanno preparato un programma di giochi e attività che li ha visti protagonisti protagonisti insieme ai nipoti. Nella scuola primaria di Pizzuta, i ragazzi hanno confezionato piccoli doni, biglietti augurali, lettere e disegni da consegnare ai nonni.



La giornata si è conclusa tra sorrisi, emozioni e gratitudine, confermando la Festa dei Nonni come un appuntamento prezioso per tutta la comunità scolastica, capace di unire passato, presente e futuro nel segno dell’affetto e della memoria condivisa.

