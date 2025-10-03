Per il settimo anno consecutivo, anche nel 2025 il Comitato 10 Febbraio promuove la manifestazione nazionale “Una Rosa per Norma Cossetto”, iniziativa nata per rendere omaggio alla giovane studentessa istriana divenuta simbolo della tragedia delle foibe.

Il Comitato 10 Febbraio ricorda il sacrificio di Norma Cossetto, sequestrata, torturata, violentata e uccisa nell’ottobre del 1943 dai partigiani comunisti slavi e insignita nel 2005 della Medaglia d’Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Le cerimonie si svolgeranno oggi venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, in occasione dell’82º anniversario della sua morte, e coinvolgeranno centinaia di città italiane ed estere.

“Anche quest’anno – afferma il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Emanuele Merlino – renderemo omaggio a Norma Cossetto, giovane donna che ha affrontato la violenza e il martirio senza mai rinnegare la propria identità italiana.

“Una Rosa per Norma Cossetto’ è ormai un appuntamento sentito e partecipato, che unisce idealmente l’Italia intera e tante comunità italiane nel mondo”.