CROTONE: Merelli; Andreoni, Berra, Di Pasquale (9’st Cocetta), Guerra; Gallo (29’st Piovanello), Vinicius; Zunno, Gomez (29’st Perlingieri), Maggio (23’st Stronati); Murano. A disp.: Sala, Martino, Groppelli, Vrenna, Leo, Marazzotti, Bruno, Calvano. All. Longo
PICERNO: Summa; Salvo, Frison, Granata, Pistolesi (24’st Cardoni), Maselli (36’st Graziani), Bianchi (28’pt Marino); Energe, Bocic, Esposito (1’st Santarcangelo); Abreu (24’st Santaniello). A disp. : Esposito, Cortese, Perri, Veltri, Djbril, Vimercati, Petito. All. De Luca
ARBITRO: Iannello di Messina
MARCATORI: 29’pt Zunno (C), 41’pt Gomez (C), 33’st Murano (C)
AMMONITI: Gomez (C)
SPETTATORI: 3.997
