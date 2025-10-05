I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Crotone, e finalizzati anche alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, nella nottata dello scorso 4 ottobre hanno arrestato per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un diciannovenne di Cirò Marina e, contestualmente, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un concittadino di ventotto anni.



I Carabinieri, infatti, nel pattugliare la zona del Lungomare hanno notato un’autovettura che, alla loro vista, accelerava in maniera repentina, e da cui, uno dei passeggeri, lanciava un barattolo dal finestrino posteriore: circostanze, queste, che non sono sfuggite agli operanti che, dopo pochi istanti, hanno affiancato e fermato la vettura, e constatato che quanto lanciato fossero in realtà 65 grammi di hashish. L’ulteriore e accurata perquisizione dell’autovettura, poi, ha dato modo di rinvenire anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball di 54 cm, oggetti di cui la legge vieta il porto senza giustificato motivo.



Durante le fasi del controllo, tuttavia, uno degli occupanti dell’autovettura è andato in escandescenza rivolgendo frasi minatorie e ingiuriose nei confronti di uno dei Carabinieri operanti. Per lui, proprietario dell’auto, indagato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, sono scattate le manette, e gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Per l’occupante del sedile posteriore, invece, la denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone per la detenzione dello stupefacente.

