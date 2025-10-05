Nella giornata di ieri ore 11:00 circa, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cirò Marina è intervenuta nel Comune di Torre Melissa, in via Pontino 18, a seguito di segnalazione di incendio che interessava un locale adibito a deposito biancheria al primo piano dell’edificio dell’ Hotel Melissa. All’arrivo sul posto si constatava che, da una finestra del 1 piano, fuoriuscivano fumo e fiamme, quindi si provvedeva a posizionare i mezzi e con ausilio dell’ Autoscala ad arrivare alle finestre per iniziare repentinamente le operazioni di spegnimento, durante le stesse veniva disposta l’immediata evacuazione degli ospiti e del personale fino al termine dell’intervento e della messa in sicurezza dei luoghi, quindi veniva pure interdetto l’accesso alla zona interessata dall’incendio al primo piano, alle stanze ricettive al secondo piano, e parte dell’atrio laterale piano terra quest’ultimo fino alla rimozione delle macerie e dei residui dell’incendio.
Non si registrano feriti.
