Questa sera intorno alle ore 19:15 circa, squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta per Incidente stradale cavalcavia ingresso sud di Crotone. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco vi era una fiat grande punto finita per cause da accertare sullo spartitraffico, all’interno una coppia si anziani originari di Savelli, subito presi in cura dai sanitari del 118 arrivati con due ambulanze, l’intervento vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’auto che perdeva liquido dal motore e dei luoghi circostanti, sul posto anche la Polizia Locale.

