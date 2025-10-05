Il 5, 6, 7 e 8 dicembre torna l’iniziativa solidale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (AIL), che da anni illumina le piazze italiane con le sue tradizionali Stelle di Natale. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza: con un contributo minimo di 13 euro sarà possibile sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma.
Le Stelle di Natale AIL non sono soltanto un simbolo di festa, ma rappresentano un concreto aiuto per chi ogni giorno affronta la battaglia contro le malattie del sangue. I fondi raccolti permettono di finanziare studi innovativi, borse di ricerca per giovani medici e ricercatori, e servizi di assistenza per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Quest’anno l’iniziativa sarà presente in tantissime piazze italiane, tra cui anche Piazza Diaz a Cirò Marina, dove i volontari saranno pronti ad accogliere i cittadini e offrire le splendide stelle di Natale solidali. Sarà possibile prenotare la propria stella anche in anticipo, contattando la referente locale Rossella Scalise.
Un piccolo contributo può trasformarsi in un grande gesto di speranza. Partecipare è un modo semplice ma concreto per stare accanto a chi combatte ogni giorno contro la malattia e per sostenere la ricerca che, negli anni, ha già permesso di ottenere importanti risultati e nuove terapie.
Per informazioni sulle piazze aderenti in tutta Italia è possibile chiamare il numero 06 70386013 o visitare il sito ufficiale www.ail.it.
Lascia un commento