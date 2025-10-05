Maria Greca di Manna è stata nominata Responsabile Regionale del gruppo Donne per la Calabria del partito Libertà è Democrazia. La decisione è stata assunta dal Coordinatore Regionale Alberto Vallone, su proposta del Coordinatore Nazionale Giancarlo Affatato e della responsabile nazionale dell’area Donne Cheti Cafissi.

La nomina nasce dall’esigenza di avere un punto di riferimento femminile capace di dare maggiore visibilità e forza alla componente delle donne all’interno del partito, favorendone la partecipazione attiva alla vita politica e organizzando iniziative e attività dedicate alle esigenze femminili. L’incarico prevede anche il compito di promuovere la formazione, la presenza e il protagonismo delle donne sul territorio, sostenendo progetti, attività legislative e momenti di confronto con le istituzioni locali e regionali.

Il Coordinamento regionale ha espresso piena fiducia e stima verso Maria Greca di Manna, sottolineando come il suo impegno e la sua sensibilità possano rappresentare un valore aggiunto in un momento storico in cui la politica necessita di nuove energie e punti di vista. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle donne, offrendo loro spazi di rappresentanza e partecipazione reale e contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.

La nuova Responsabile Regionale Donne avrà il compito di sviluppare una rete capillare sul territorio, creando occasioni di confronto e collaborazione tra le donne calabresi interessate alla politica e alle tematiche sociali, con l’intento di portare nuove proposte e idee all’interno di Libertà è Democrazia.