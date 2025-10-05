Per tutto il mese di ottobre, l’associazione provinciale Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori, sarà impegnata nella “Campagna Nastro rosa”, per la prevenzione del tumore al seno. Da oltre 100 anni LILT è impegnata a promuovere la cultura della salute e la diagnosi precoce nel nostro Paese con 106 associazioni provinciali e 400 ambulatori. Nei giorni scorsi l’iniziativa è stata presentata a Roma, a Montecitorio, dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, e dal presidente nazionale Lilt, Francesco Schittulli. Testimonial della campagna di quest’anno

Elisabetta Gregoraci, showgirl Rai e Mediaset e Ambassador LILT. Erano presenti, inoltre, il coordinatore regionale Lilt Calabria, Damiano Falco, e il presidente dell’associazione provinciale Lilt, Massimo Allò.

Per tutto il mese, presso il poliambulatorio di via Botteghelle 20, si terranno screening gratuiti per il tumore al seno e per quello all’utero.

Sempre nell’ambito dell’ottobre “rosa”, Acqua & Sapone for Charity in collaborazione con LILT offrirà il tour della prevenzione. Il 19 ottobre, in prossimità del punto vendita “Acqua & sapone”, località Passovecchio, si avrà la possibilità di effettuare una VISITA SENOLOGICA GRATUITA. Basterà presentarsi direttamente all’ambulatorio mobile Lilt e mettersi in fila, dalle ore 09:00 alle 13:00 circa e dalle 14:00 alle 18:00.

Per concludere, l’associazione provinciale Lilt sarà presente, con uno stand e i suoi esperti in alimentazione e psicoterapia, domenica 26 ottobre,alla “Strasalute – Memorial Santo Facino”, manifestazione promossa dalla ASD SAKRO-Scuola Atletica Krotoniate, Agora’ Kroton, LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori sez di Crotone, Rotaract Club di Crotone, ASD Kroton Sport&Social, con il contributo di Comune di Crotone e il patrocinio della Provincia di Crotone, della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Calabria e del CONI Calabria.

