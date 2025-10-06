Primavera 2, 4ª giornata: Pisa-Crotone 4-1
Pisa: Vukovic; Bendinelli (26’st Lenzoni), Mazzantini, Malfatti (39’st Menicucci), Bacciardi, Casarosa, Mainardi (18’st Cenerini), Battistella, Tosi, Bettazzi (18’st Landucci), Ribecchini (26’st Tuon). All. Innocenti
Crotone: Paciotti; Monaco, D’Oppido, Del Maschio, Adamo, Pierangeli, Vannicelli (35’st Del Piano), Troiano, Sinopoli, Bianchi (42’st Sugamiele), Fiore (24’st Buonaccorsi). All. Corrado
Arbitro: Volpi di Spezia
Reti: 7’pt e 9’pt Bettazzi (P), 19’pt Sinopoli (C), 28’pt Tosi (P), 32’pt Bendinelli (P)
Ammonito: Battistella (P)
