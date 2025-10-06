Fondazione L. & D. Siciliani ETS – Festa dei Nonni 2025

Nasce l’“Area dei Nonni”, un nuovo spazio di incontro, arte e comunità

La Fondazione L. & D. Siciliani ETS ha celebrato la Festa dei Nonni con una giornata straordinaria, trasformando una delle aree del grande giardino d’ingresso della scuola in un luogo rigenerato, pieno di colori, sorrisi e significato.

Nel segno di questa festa è stata inaugurata la nuova “Area dei Nonni”, uno spazio dedicato alla relazione tra generazioni, dove bambini, famiglie e nonni possono ritrovarsi per condividere esperienze, creatività e affetto.

Il progetto nasce dal desiderio di valorizzare ciò che già esisteva, restituendogli nuova vita attraverso l’arte e la partecipazione collettiva. Le grandi lavagne installate permettono ai bambini di esprimersi liberamente, mentre le panchine colorate con i colori della pace diventano simbolo di serenità e armonia.

Un risultato reso possibile grazie al contributo artistico di Berenice, che con amore e dedizione si è donata ancora una volta alla scuola, trasformando lo spazio con il suo inconfondibile linguaggio cromatico e sensibile. Berenice, da sempre legata alla Fondazione, ha saputo infondere alla nuova area un’anima calda e accogliente, dove ogni colore racconta un legame e una storia condivisa.

Nei giorni che hanno preceduto la festa, i nonni sono stati coinvolti nei laboratori organizzati in ogni sezione, guidati con passione dalle maestre della scuola, che hanno saputo creare momenti di autentico dialogo tra bambini e adulti. Attività semplici ma ricche di significato, che hanno permesso di riscoprire il valore del tempo insieme e il piacere di imparare reciprocamente.

“Noi come scuola crediamo profondamente nella relazione e nel dialogo con la famiglia – ha dichiarato la Presidente Serafina Sammarco – perché ogni crescita autentica nasce dall’incontro e dall’ascolto reciproco. Con questa nuova area vogliamo che i nonni possano tornare a scuola, vivere momenti creativi con i bambini e trasmettere loro la propria esperienza e il proprio affetto.”

La serata è stata arricchita dalla presenza di Giuseppe Caruso, autore del libro “Un paese non è come lo vedi, un paese è come lo vivi”, e della moglie Emanuela, che hanno emozionato i presenti con parole e racconti dal forte valore umano e culturale.

A condurre l’evento è stata Virginia Marasco, che con entusiasmo e sensibilità ha coinvolto bambini, nonni e famiglie in un’atmosfera di festa e condivisione. Le nonne hanno letto brani tratti dal libro di Caruso, accompagnate dalle ex alunne – oggi fanciulle – tornate con affetto a testimoniare il loro legame con la scuola.

Durante la cerimonia sono stati consegnati due riconoscimenti speciali:

alla pittrice Berenice Russo , per la sua dedizione artistica e il profondo legame con la scuola, premiata dalla Presidente Serafina Sammarco ;

, per la sua dedizione artistica e il profondo legame con la scuola, premiata dalla Presidente ; a Giuseppe Caruso, per il suo impegno culturale e la sensibilità con cui racconta la Calabria autentica, premiato da Giusy Potenza, figura professionale sempre vicina alla Fondazione, che con spirito di servizio e volontariato contribuisce ogni giorno alla crescita della scuola.

La Coordinatrice Teresa Caligiuri ha evidenziato la capacità della Fondazione di rinnovarsi restando fedele ai propri principi educativi, sottolineando come il dialogo tra scuola e famiglia sia il cuore pulsante del progetto educativo.

Un ringraziamento speciale va a tutta l’equipe educativa ed a tutto il personale della scuola, che con amore e dedizione si dedica ogni giorno ai bambini. Un grazie particolare anche alla segretaria della scuola Roberta Teodoro, che con entusiasmo, impegno e spirito di collaborazione contribuisce in modo prezioso alla riuscita di tutte le iniziative della Fondazione.

La Presidente Serafina Sammarco, con profonda emozione, ha ringraziato tutti per la straordinaria partecipazione, ricordando che la vera forza della scuola è nelle persone che la vivono e la amano ogni giorno.

La giornata si è conclusa con il lancio dei palloncini della pace, dedicato a tutti i bambini del mondo che vivono situazioni di guerra, e con il taglio della torta in onore dei nonni – la nostra forza, le nostre radici e la nostra guida quotidiana.

Questa festa ha dimostrato ancora una volta che la Fondazione L. & D. Siciliani è una scuola che vive, racconta e costruisce comunità: una scuola che unisce educazione, arte e partecipazione, creando bellezza attraverso i legami.

Come ricordava Maria Montessori:

“L’educazione non è qualcosa che l’insegnante fa, ma un processo che si sviluppa naturalmente nel bambino, in collaborazione con l’ambiente e la famiglia.”

Un pensiero che continua a ispirare la Fondazione, custode di un’eredità preziosa che guarda al futuro con visione, responsabilità e amore per la comunità.