Giornata FAI d’Autunno –11-12 ottobre 2025 XIV edizione

700 luoghi poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici in 350 città italiane



VERZINO E LE SUE GROTTE

La Delegazione FAI di Crotone e Santa Severina è lieta di annunciare le Giornate FAI d’Autunno, che avranno luogo sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 a Verzino. Questo evento, dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale, offrirà un’occasione unica per scoprire le meraviglie e la storia di un territorio ancora poco conosciuto ma di straordinaria rilevanza naturalistica e storica.

La visita si concentrerà sulla scoperta delle grotte rupestri e del centro storico che nasconde tante preziosità , passando per il palazzo Ducale,il Museo con l’antico frantoio,l’antica chiesa di Santa Maria Assunta con il suo bellissimo portale e la sua particolare storia.

I partecipanti saranno guidati dai volontari FAI e dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo di Verzino, giovani studenti che, con entusiasmo e preparazione, accompagneranno i visitatori tra le bellezze naturalistiche e le storie affascinanti di questo antico borgo.

Visite sabato 11 ottobre ore 9,30 /12,00

Domenica 12 ottobre ore 9,30 / 12,00 14,30 /16,00

Il Comune di Verzino mette a disposizione gratuitamente dei pullman a/r che da Crotone condurranno i visitatori direttamente in paese. I partecipanti devono obbligatoriamente prenotare per mail all’indirizzo santaseverina@delegazionefai.fondoambiente.it entro giovedì 9 ottobre. I pullman partiranno sia sabato 11 che domenica 12 alle ore 9,00 e 9,30 dall’autostazione Romano via G. Di Vittorio

Queste Giornate FAI d’Autunno rappresentano un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura del territorio, scoprendo tesori nascosti e respirando l’atmosfera unica di Verzino e del suo circondario.

Vi aspettiamo numerosi!

Per maggiori informazioni e per prenotazioni, visitate il sito ufficiale del FAI o contattate la Delegazione FAI di Crotone e Santa Severina