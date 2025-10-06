Comune Petilia Policastro. Carabinieri vittime di un incidente, Amministrazione vicina

Il Comune di Petilia Policastro intende esprimere la propria vicinanza e solidarietà ai Carabinieri rimasti coinvolti, nei giorni scorsi, in un’incidente stradale augurando loro, insieme all’altra ragazza vittima del sinistro, una pronta e completa guarigione.

Il sindaco Simone Saporito, insieme al già sindaco di Roccabernarda ed ex rappresentante dell’Arma, Francesco Coco, si è personalmente recato presso il Comando Stazione dei Carabinieri per portare un messaggio di sostegno al maresciallo Carmelo Capraro e a tutto il corpo dell’Arma.

L’amministrazione comunale, al riguardo, sottolinea che la comunità di Petilia Policastro prende le distanze dai comportamenti incivili manifestati da alcuni ragazzi di ritorno da scuola, luogo che dovrebbe formare anche sul piano umano e civico.

Si tratta di un episodio isolato, che non può in alcun modo inficiare la reputazione di una città orgogliosa dei propri valori e del proprio impegno quotidiano in tema di legalità, rispetto e gratitudine verso le Forze dell’Ordine per il loro quotidiano impegno.

Ed il legame tra il Comune di Petilia Policastro e l’Arma dei carabinieri è stato ribadito, lo scorso ottobre, dall’assegnazione della cittadinanza onoraria a due esponenti dell’Arma resisi protagonisti di un gesto di generosità salvando una vita.

L’amministrazione comunale condanna con fermezza qualsiasi segnale di superficialità e mancanza di rispetto e si conferma unita nel promuovere la cultura civica e legalitaria, fortemente radicata nella nostra realtà.

E lo stesso primo cittadino ha inteso esprimere un messaggio di fermezza e sensibilizzazione dopo il grave episodio verificatosi, con alcuni ragazzi che si sono lasciati andare a espressioni offensive nei confronti di un carabiniere soccorso con un’ambulanza.

«Condanniamo fermamente questo gesto – afferma il sindaco – che non rappresenta la nostra comunità, fatta di persone perbene, rispettose delle istituzioni e a fianco dei Carabinieri, che quotidianamente garantiscono sicurezza e giustizia sul territorio. Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà ai militari coinvolti nell’incidente, così come alle loro famiglie e ai loro colleghi».

Il primo cittadino invita pubblicamente gli autori delle offese, e le loro famiglie, a riflettere sulla gravità dell’accaduto: «Ci auguriamo che questi giovani possano prendere le distanze da quei comportamenti, chiedere scusa e imparare il rispetto per chi indossa una divisa. Anche le famiglie sono chiamate a vigilare e a trasmettere valori di civiltà e convivenza, perché episodi del genere rappresentano segnali di disagio che vanno curati e prevenuti insieme».

Il sindaco ribadisce che la grande maggioranza dei cittadini di Petilia Policastro e della provincia di Crotone si riconosce nei valori della legalità, così come la vicinanza alle Forze dell’Ordine. Ed il sindaco Saporito conclude rimarcando che episodi isolati non possono offuscare il senso civico e il patrimonio di valori della comunità, che resta unita e solidale al fianco delle istituzioni, pronta a condannare ogni forma di inciviltà e di mancanza di rispetto.