Roberto Occhiuto si conferma alla guida della Regione Calabria con un risultato netto che sancisce la sua centralità nella scena regionale e nazionale. Gli elettori hanno premiato la continuità e la sua capacità di presentarsi come amministratore concreto, comunicatore efficace e interprete delle aspirazioni di una terra che chiede stabilità e sviluppo. Nato a Cosenza nel 1969 e laureato in Economia, Occhiuto ha iniziato la sua carriera nel mondo della comunicazione e del marketing, per poi approdare alla politica. Deputato dal 2008, è stato vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera e punto di riferimento del centrodestra calabrese. La sua prima elezione a presidente della Regione nel 2021 aveva già rappresentato un momento di svolta, mettendo fine a una lunga stagione di instabilità. Durante il suo mandato si è distinto per l’attenzione alla sanità, con un lavoro mirato a ridurre i commissariamenti e migliorare i servizi, e per una costante azione di rilancio delle infrastrutture e del turismo. Ha saputo dialogare con il governo nazionale e con l’Unione Europea, cercando di intercettare risorse e progetti per far crescere un territorio spesso dimenticato. La campagna elettorale che lo ha portato a questa nuova vittoria si è giocata su due parole chiave: continuità e credibilità. Occhiuto ha difeso il lavoro fatto e ha presentato nuove proposte per sviluppo economico, giovani e innovazione, riuscendo a intercettare il voto moderato e a consolidare il consenso del centrodestra. La riconferma di Occhiuto rafforza la posizione di Forza Italia nel Mezzogiorno e nel panorama politico nazionale. La sua figura emerge sempre più come punto di equilibrio tra le anime del centrodestra, capace di dialogare con Roma e con l’Europa senza perdere il contatto con la realtà calabrese. Molti osservatori vedono in questo risultato un trampolino per ruoli ancora più importanti nella politica italiana: Occhiuto si conferma leader credibile, amministratore solido e comunicatore efficace. Ora la Calabria guarda con speranza al futuro. Sanità, lavoro, infrastrutture, contrasto all’emigrazione giovanile e sviluppo sostenibile sono le priorità che attendono il nuovo governo regionale. Gli elettori hanno affidato a Roberto Occhiuto un mandato chiaro: trasformare la fiducia in risultati tangibili, continuare a modernizzare la regione e renderla più competitiva e attrattiva.