Crotone, venerdì 17 ottobre 2025 – Al Teatro “Apollo” di Crotone, a partire dalle ore 9:00, si terrà la XVI Giornata della Legalità – Buon compleanno Dodò, un appuntamento ormai divenuto simbolo di memoria, impegno civile e speranza per le nuove generazioni. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Crotone, della Provincia di Crotone, di Libera – Contro le mafie, dell’associazione Risveglio Ideale e della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Crotone, ricorderà la storia di Domenico “Dodò” Gabriele, il bambino di soli 11 anni vittima innocente di mafia, ucciso nel 2009 mentre giocava a calcio.
La giornata, che unisce memoria e formazione civica, coinvolgerà numerosi istituti scolastici, autorità, associazioni e cittadini, in un percorso di riflessione e testimonianza dedicato alla cultura della legalità e al ricordo di Dodò nel giorno del suo compleanno.
Il programma della giornata
- Introduzione e saluti di Francesca e Giovanni Gabriele, genitori di Dodò.
- Saluti delle Autorità civili e istituzionali.
- Presentazione dei lavori realizzati dalle scuole:
- I.C. “Karol Wojtyla – G. Da Fiore” (Isola Capo Rizzuto) ricorderà la storia di Dodò Gabriele.
- I.C. “Alcmeone” (Crotone) racconterà la storia di Giuseppe Tallarita alla presenza della nipote Rosi.
- I.C. Davoli (Catanzaro) presenterà la storia di Tobia Androzzati con la partecipazione della moglie Giuseppina.
- I.I.S. “Pertini-Santoni” (Crotone) ricorderà Pietro Sanua alla presenza della figlia Francesca e del figlio Lorenzo.
- I.C. “Papanice – Alfieri” Scuola Primaria Pizzuta (Crotone) ricorderà Domenico Falcone alla presenza della sorella Simona.
- Giovanni Esposito, attore, interpreterà uno spettacolo teatrale dedicato alla memoria e alla cultura della legalità.
- Maria Fraeale reciterà una poesia dedicata a Dodò.
Alla giornata prenderanno parte:
- rappresentanze delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- autorità civili e istituzionali;
- familiari di vittime innocenti delle mafie;
- testimoni di giustizia;
- associazioni e semplici cittadini che desiderano onorare la memoria di Dodò e sostenere la cultura della legalità.
L’iniziativa non è solo un momento di commemorazione, ma anche un messaggio di educazione civica e responsabilità sociale rivolto alle nuove generazioni. La scelta di coinvolgere attivamente gli studenti nella realizzazione di lavori e testimonianze permette ai giovani di comprendere il valore della memoria e dell’impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità.
La Giornata della Legalità dedicata a Dodò Gabriele è ormai un appuntamento consolidato che unisce la città di Crotone e l’intero territorio calabrese in un gesto di affetto e di impegno civile. Nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, il sorriso di Dodò continua a essere simbolo di innocenza e speranza, richiamando tutti – istituzioni, scuole, famiglie e comunità – alla responsabilità di costruire un futuro più giusto e libero dalla violenza mafiosa.
Lascia un commento