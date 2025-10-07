La Calabria ha rinnovato il proprio Consiglio regionale con il voto del 5 e 6 ottobre 2025. Le urne hanno confermato il predominio del centrodestra, che ottiene una solida maggioranza e garantirà al presidente uscente Roberto Occhiuto un secondo mandato alla guida della Regione. Il centrosinistra guidato da Pasquale Tridico si ferma alla minoranza con dieci seggi, mentre le altre liste restano fuori dalla ripartizione in principale.

L’affluenza è stata attorno al 43%, in calo rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2021, segno di un diffuso disincanto elettorale e della persistente emigrazione giovanile che riduce la partecipazione al voto.

Il nuovo Consiglio regionale sarà composto da 30 consiglieri, oltre al presidente eletto. I seggi sono stati distribuiti tra le tre circoscrizioni elettorali — Nord, Centro e Sud — secondo la legge elettorale calabrese.

I consiglieri eletti nella circoscrizione Nord (14 seggi)

Roberto Occhiuto – Presidente eletto (Forza Italia)

Giuseppe Mangialavori (Forza Italia)

Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia)

Giacomo Mancini Jr (Forza Italia)

Pierluigi Caputo (Forza Italia)

Ferdinando Gentile (Fratelli d’Italia)

Luigi Incarnato (Partito Democratico)

Enzo Amarelli (Partito Democratico)

Francesco De Nisi (Noi Moderati)

Ornella Nucci (Fratelli d’Italia)

Alessandro Caruso (Lega)

Francesco De Simone (Forza Italia)

Mario Occhiuto (Forza Italia)

Pasquale Tridico (Centrosinistra)

I consiglieri eletti nella circoscrizione Centro (8 seggi)

Sergio Ferrari (Forza Italia) – oltre 12.000 voti

Marco Polimeni (Forza Italia)

Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia)

Filippo Mancuso (Lega)

Vito Pitaro (Noi Moderati)

Valeria Fedele (Fratelli d’Italia)

Ernesto Alecci (Partito Democratico)

Pasquale Tridico (Centrosinistra)

I consiglieri eletti nella circoscrizione Sud (7 seggi)

Giuseppe Neri (Fratelli d’Italia)

Giovanni Arruzzolo (Forza Italia)

Saverio Zavettieri (Forza Italia)

Domenico Giannetta (Forza Italia)

Antonio Lo Schiavo (Centrosinistra)

Mariateresa Fragomeni (Partito Democratico)

Giuseppe Falcomatà (Centrosinistra)

Un Consiglio a trazione centrodestra

La distribuzione finale dei seggi conferma la forza della coalizione che sostiene Roberto Occhiuto, composta principalmente da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, che insieme raggiungono la maggioranza assoluta.

Il centrosinistra entra in Consiglio con una rappresentanza ridotta ma guidata da Pasquale Tridico, che pur sconfitto alla presidenza manterrà un ruolo di opposizione insieme ai principali esponenti del Partito Democratico.

Il nuovo mandato regionale sarà segnato dalle sfide infrastrutturali, dall’emergenza ambientale e dalla necessità di rafforzare lo sviluppo economico, con un’attenzione particolare alle aree interne e costiere. La composizione dell’assemblea riflette un forte radicamento territoriale dei partiti tradizionali e la conferma del centrodestra come principale riferimento politico in Calabria.