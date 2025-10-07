Il Comune di Crotone ha annunciato la sospensione delle attività didattiche per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della città. La decisione è stata presa a seguito dei lavori di riparazione della condotta di adduzione dell’acqua grezza in località Margherita, comunicati dal CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) con nota del 6 ottobre.
Gli interventi, programmati per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, potrebbero comportare disagi e interruzioni nell’approvvigionamento idrico, rendendo necessaria la chiusura delle scuole per motivi di igiene pubblica. La misura è stata stabilita tramite ordinanza sindacale, su indicazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che ha valutato le possibili criticità legate alla mancanza d’acqua negli istituti scolastici.
L’amministrazione comunale fa sapere che, salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi entro la giornata del 10 ottobre, permettendo così il regolare svolgimento delle lezioni a partire da lunedì 13 ottobre.
Lascia un commento