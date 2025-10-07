Il Comune di Crotone ha annunciato la sospensione delle attività didattiche per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della città. La decisione è stata presa a seguito dei lavori di riparazione della condotta di adduzione dell’acqua grezza in località Margherita, comunicati dal CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) con nota del 6 ottobre.

Gli interventi, programmati per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, potrebbero comportare disagi e interruzioni nell’approvvigionamento idrico, rendendo necessaria la chiusura delle scuole per motivi di igiene pubblica. La misura è stata stabilita tramite ordinanza sindacale, su indicazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che ha valutato le possibili criticità legate alla mancanza d’acqua negli istituti scolastici.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’amministrazione comunale fa sapere che, salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi entro la giornata del 10 ottobre, permettendo così il regolare svolgimento delle lezioni a partire da lunedì 13 ottobre.