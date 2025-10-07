È stato un fine settimana di spiritualità e di emozioni per il Moto Club Crotone “Ugo Gallo”, protagonista al Giubileo dei Motociclisti 2025 a Roma, dove migliaia di motociclisti provenienti da tutta Italia e dall’estero si sono riuniti per vivere insieme un momento di fede e fratellanza sotto la benedizione di Papa Leone XIV. Una manifestazione di profonda spiritualità, promossa dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) in collaborazione con le Autorità Ecclesiastiche del Vaticano, per celebrare la passione per la moto come strumento di incontro, fraternità e testimonianza di fede, unendo la spiritualità alla libertà che solo le due ruote sanno regalare. Il gruppo crotonese, composto da tredici motociclisti, è partito da Crotone all’alba di venerdì 3 ottobre.



Dopo un lungo viaggio di oltre seicento chilometri, scandito da soste programmate, momenti di convivialità e tanta allegria, i partecipanti sono giunti a Frascati nel pomeriggio, dove hanno effettuato il check-in in albergo e trascorso la serata in una tipica “fraschetta” del territorio, immersi nell’atmosfera accogliente dei Castelli Romani. La mattina di sabato 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, i motociclisti si sono ritrovati in Piazza San Pietro per vivere l’atteso incontro con il Santo Padre. In un’atmosfera di grande emozione e partecipazione, Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa per i Motociclisti e impartito la Benedizione dei Caschi, gesto simbolico di protezione e affidamento per tutti coloro che percorrono le strade in moto.



Piazza San Pietro era gremita, e l’intensità del momento resterà impressa nel cuore di tutti i centauri presenti. Nel pomeriggio, la delegazione crotonese ha proseguito il proprio itinerario spirituale con la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha varcato la Porta Santa e reso omaggio alla tomba di Papa Francesco, proprio nel giorno dedicato al Santo di Assisi. La giornata si è conclusa con un suggestivo giro turistico in moto tra le vie di Roma, seguito da una cena sociale a Frascati, all’insegna dell’amicizia e della condivisione. Il rientro a Crotone, domenica 5 ottobre, è stato reso particolarmente impegnativo da una pioggia torrenziale che ha accompagnato i motociclisti per tutto il viaggio di ritorno — oltre 600 chilometri sotto un autentico diluvio — ma la stanchezza è stata ampiamente ripagata dall’esperienza unica e irripetibile vissuta a Roma. Grande l’euforia e l’entusiasmo dei soci, che hanno condiviso momenti di profonda emozione, spiritualità e fratellanza, portando nel cuore un ricordo indelebile.



«È stata un’esperienza straordinaria – ha dichiarato Fabio Gallo, presidente del Moto Club – che ha unito la nostra passione per la moto a un momento di intensa spiritualità. Desidero ringraziare tutti i soci che hanno partecipato con entusiasmo e, in particolare, coloro che hanno collaborato all’organizzazione: il consigliere del Moto Club Luca Tricoli, che ha contribuito in modo determinante alla perfetta gestione logistica della trasferta, nonché i soci Carmine Camposano e Vincenzo Tommasini per il supporto nelle tappe previste. Abbiamo vissuto giorni indimenticabili che ricorderemo per sempre, pieni di spiritualità, amicizia, risate e avventura».

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT