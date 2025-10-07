Anche nella giornata odierna i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono stati chiamati a fronteggiare una serie di emergenze causate dal maltempo che da giorni sta interessando la fascia ionica calabrese. Oltre venti sono stati gli interventi per incendi di vegetazione di grossa entità, distribuiti su tutto il territorio provinciale, ai quali si sono aggiunte numerose operazioni legate a situazioni di pericolo per la stabilità di strutture come lampioni e finestre, danneggiate dalle forti raffiche di vento.

Due in particolare gli episodi che hanno richiesto un impegno straordinario. Il primo si è verificato a Isola di Capo Rizzuto, dove le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni. L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere il rogo ed evitare che il fuoco raggiungesse le case, scongiurando danni maggiori.

Il secondo episodio di rilievo ha interessato la Statale 106, in località San Leonardo di Cutro, dove un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea ha invaso la carreggiata, arrivando pericolosamente vicino al Villaggio Serenè. Sul posto sono stati impiegati quattro mezzi dei Vigili del Fuoco che, grazie a un’azione rapida e coordinata, sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme, evitando che l’incendio potesse espandersi ulteriormente.

Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di spegnimento la SS 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la gestione della viabilità affidata alla Polizia Stradale presente sul posto. A supporto delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area è intervenuta anche una squadra di volontari di Calabria Verde.

L’ondata di vento e i roghi che continuano a interessare il territorio stanno mettendo a dura prova le squadre di soccorso, impegnate senza sosta per proteggere abitazioni, infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini.