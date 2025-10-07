La Questura di Crotone esprime le più sentite condoglianze ai familiari del Dirigente Generale Dr. Mario FINOCCHIARO, già Questore di Crotone, venuto a mancare nelle scorse ore

Il Dr. FINOCCHIARO è stata una figura di altissimo profilo umano e professionale e ha dedicato l’intera vita al servizio dello Stato, distinguendosi per integrità, senso del dovere e una profonda dedizione alla legalità e alla tutela dei cittadini, coniugando fermezza e umanità, rappresentando un punto di riferimento per colleghi, istituzioni e cittadini.

Il Questore di Crotone, Renato PANVINO, i funzionari e tutto il personale della Questura pitagorica esprimono profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Il suo esempio, accompagnato all’eleganza morale e professionale, continuerà a vivere nella memoria collettiva e nel cuore di chi crede nel valore del servizio pubblico, dell’onesta e della giustizia.