Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, Sergio Ferrari, esponente di Forza Italia, ha conquistato un posto nel nuovo Consiglio regionale della Calabria risultando tra i candidati più votati nella circoscrizione Centro (Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia). Con 12.134 preferenze, Ferrari ha guidato la lista di Forza Italia, portando un forte segnale di rappresentanza per la provincia di Crotone, da anni in cerca di un peso politico maggiore all’interno delle istituzioni regionali.

La tornata elettorale ha confermato il netto successo del centrodestra guidato dal presidente uscente Roberto Occhiuto, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi e una vittoria chiara in tutte le province calabresi. Nella circoscrizione Centro, Forza Italia ha potuto contare su due eletti: oltre a Ferrari, anche Marco Polimeni, con circa 8.831 preferenze. Tra gli altri nomi di spicco figurano Filippo Mancuso (Lega), Vito Pitaro (Noi Moderati), Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia) ed Ernesto Alecci (Partito Democratico), a conferma di un panorama politico competitivo e fortemente radicato sul territorio.

Per Sergio Ferrari, questa elezione rappresenta un importante passo in avanti in una carriera politica già consolidata. Già sindaco di Cirò Marina, Ferrari ricopre anche il ruolo di presidente della Provincia di Crotone, incarico che gli ha consentito di sviluppare una profonda conoscenza delle dinamiche locali e un rapporto diretto con i cittadini e le amministrazioni comunali. La sua candidatura è stata presentata come una scelta di rappresentanza del crotonese e delle istanze dell’area ionica, troppo spesso considerate marginali nei processi decisionali regionali.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il voto popolare ha premiato un percorso politico costruito con continuità: Ferrari si è distinto negli ultimi anni per l’impegno su temi strategici come le infrastrutture, lo sviluppo economico locale, la gestione delle risorse idriche e ambientali e il sostegno ai servizi essenziali per i comuni del territorio. In Regione sarà ora chiamato a trasformare il consenso raccolto in azioni concrete per rafforzare la competitività del crotonese, attrarre investimenti e dare risposte alle esigenze delle comunità locali.

Dal punto di vista normativo, non esiste alcuna incompatibilità tra il ruolo di consigliere regionale e quello di presidente della Provincia. Ferrari potrà quindi continuare a guidare l’ente provinciale mentre svolge il nuovo mandato in Consiglio regionale, garantendo così un collegamento diretto tra le istanze dei comuni e le decisioni della Regione.

Con questa elezione, la provincia di Crotone torna ad avere una voce autorevole nel cuore della politica calabrese. La sfida di Sergio Ferrari sarà ora quella di far valere il peso di un territorio che chiede attenzione e risorse, portando in Regione le priorità di un’area strategica ma troppo spesso rimasta ai margini dei grandi investimenti.