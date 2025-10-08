Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e contrastare la commissione di reati, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catanzaro, un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 9 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale commesso in danno di alcuni minori.

I poliziotti, dopo attente ricerche, hanno individuato l’uomo mentre si trovava nei pressi del centro cittadino.

Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia.

Nella medesima giornata, i poliziotti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto, eseguendo un ordine di carcerazione emesso, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catanzaro, un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Dagli accertamenti esperiti dagli operatori è emerso che l’uomo annoverava diversi precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti e che lo stesso era stato tratto in arresto già nel 2022 nell’ambito dell’operazione “Casco Antiguo” che aveva portato all’arresto di soggetti appartenenti ad un’associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti operante nella città di Crotone.

Mentre, gli Agenti delle Volanti hanno deferito in stato di libertà un uomo poiché aveva violato la misura di prevenzione personale che impone il divieto di fare ritorno nel Comune di Crotone per la durata di un anno e hanno segnalato al Sig. Prefetto, per possesso di sostanza stupefacente, due soggetti sequestrando gr. 0,67 e 0,36 di cocaina. Contestualmente, hanno identificato nr. 195 persone, di cui nr. 42 positive in banca dati SDI e hanno controllato nr. 108 veicoli, elevando nr. 6 sanzioni al Codice della Strada.