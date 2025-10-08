L’incontro “Energie per la Scuola”, tenutosi il 7 ottobre 2025 presso la Sala Verde dell’IPSIA “A.M. Barlacchi”, ha rappresentato un momento di altissimo valore formativo per gli studenti delle classi 5A, 5B,5D,5E a indirizzo MAT, chiamati a confrontarsi con le sfide e le opportunità del mondo del lavoro.

L’evento, parte del percorso nazionale promosso da Enel per la Scuola 2025-26, ha offerto agli studenti un’occasione concreta di orientamento verso la formazione specialistica nel comparto elettrico e elettronico, settore in continua evoluzione e ricco di prospettive occupazionali.

E’ doveroso ringraziare in primis tutti i convenuti, ovvero le rappresentanze di Enel Spa e dell’istituto di formazione C.M. Servizi di Catanzaro e sottolineare l’importanza del progetto “ Energie per la Scuola”, avviato in via sperimentale nel 2022 (e che, ricordiamolo, ha già coinvolto l’Istituto attraverso la formazione specialistica di tanti studenti ed il successivo collocamento lavorativo in aziende della filiera ENEL), con l’obiettivo di fornire ai giovani le competenze necessarie per intraprendere le nuove professioni legate alla transizione energetica e quindi ottenere un veloce e duraturo inserimento nel mondo del lavoro.

Durante l’incontro, i vari interventi hanno offerto spunti preziosi e concreti:

• il dott. Francesco Grillo di Enel Workforce Evolution ha illustrato le strategie del gruppo per la crescita delle competenze e la valorizzazione dei nuovi profili tecnici nel settore energetico;

• l’arch. Fabio Marino, Amministratore Unico di CM Servizi, ha evidenziato le sinergie tra aziende e istituti tecnici, sottolineando l’importanza della professionalità e della formazione continua e presentando nel dettaglio le varie fasi del percorso formativo che vedrà impegnati i ragazzi del M.A.T. e che si concluderà nel mese di Luglio 2026 con un tirocinio da svolgersi presso i laboratori specialistici della CM Servizi a Catanzaro, fondamentale poiché i futuri diplomati acquisiranno anche il patentino necessario per lavorare nelle aziende della filiera ENEL.

• il dott. Gioacchino Procopio, Responsabile Marketing della stessa azienda, ha invece posto l’accento sulle competenze trasversali, sulla comunicazione e sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro.

L’iniziativa è stata coordinata con professionalità e dedizione dall’ing. Giancarlo Giaquinta, referente PCTO dell’Istituto, che da sempre si distingue per la sua attenzione al benessere e al successo formativo dei ragazzi. Grazie al suo impegno costante, il progetto ha assunto una forte valenza didattica e orientativa, trasformandosi in un vero e proprio ponte tra la scuola e il mondo produttivo.

L’incontro inoltre ha dato concreta dimostrazione una volta di più che il fulcro del programma è la stretta collaborazione e sinergia fra le istituzioni, le aziende della filiera elettrica e gli istituti tecnici/professionali, finalizzate a rispondere in maniera tangibile, e in linea con le interessanti opportunità fornite dal PNRR, al gap innegabile tra domanda e offerta di professionalità spendibile nel breve e lungo termine sul mercato.

“ Enel # Energie per la scuola diventa allora un ponte fra gli studenti delle classi quinte a indirizzo meccanico, elettrico e elettronico coinvolti in maniera attiva e dinamica in un percorso di PCTO e le aziende del settore alla continua ricerca di specialisti in gamba e qualificati, capaci di svolgere tutti i ruoli, in maniera interscambiabile e in completa sicurezza, e che inoltre, sappiano guardare alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente: stiamo parlando di green jobs signori, ovvero di quelle professioni che contribuiscono a preservare o restaurare l’habitat anche in nuovi settori emergenti, come le energie rinnovabili e l’efficientamento energetico.

Gli studenti hanno vissuto questa esperienza con grande entusiasmo e interesse, facendo tesoro delle nuove conoscenze apprese e degli stimoli professionali ricevuti, ma anche acquisendo una nuova consapevolezza: impegno, passione e resilienza sono le vere energie capaci di accendere il futuro.

Un grazie speciale va al Dirigente Scolastico, dott. Girolamo Arcuri, che con la sua consueta visione attenta e lungimirante ha da sempre sottolineato l’importanza di creare connessioni tra scuola e impresa, valorizzando il talento e l’impegno dei giovani. A lui va un sincero ringraziamento per il costante sostegno a iniziative formative che aprono la strada a futuri rosei e brillanti per gli studenti, ricordando sempre che “L’impegno è la chiave che apre le porte del successo, lo studio è il cammino che vi conduce”.