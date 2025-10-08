Come coordinatore cittadino, esprimo grande orgoglio per il traguardo raggiunto.

Noi Moderati a Cirò Marina si attesta come seconda forza del C.D. con 298 voti, pari al 5,6% dei consensi: un risultato che conferma in modo chiaro la crescita costante del partito e la fiducia che sempre più cittadini ripongono in noi. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno sostenuto.

Il nostro è un partito inclusivo, aperto al dialogo e al confronto, e siamo felici delle tante persone che hanno guardato con fiducia al nostro candidato e al nostro progetto politico.

Vito Pitaro, eletto Consigliere Regionale, ritorna a Palazzo Campanella da protagonista con un risultato straordinario di circa 12.000 preferenze. Ciò dimostra che la politica vera non si fa solo dalle poltrone, ma soprattutto tra la gente e per 365 giorni all’anno sul territorio.

Un impegno che vale ancora di più quando viene portato avanti, anche al di fuori delle cariche elettive, con un contatto diretto con i cittadini e una costante presenza sul territorio.

L’on. Pitaro darà sicuramente un contributo importante per il nostro territorio e visibilità a Cirò Marina.

Un augurio di buon lavoro va anche all’on. Riccardo Rosa, eletto nell’area nord.

Un ringraziamento speciale va a tutto il gruppo di Cirò Marina per la disponibilità, la serietà e l’impegno messi in campo.

Il risultato ottenuto rappresenta un valore importante per tutto il movimento.

Sono sicuro che continueremo a lavorare insieme per radicare sempre di più l’area moderata, proseguire su un percorso di crescita condiviso e prepararci alle prossime competizioni elettorali che ci vedranno, ancora una volta, da protagonisti.

Il coordinatore

Giovanni Scalise