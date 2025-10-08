La denuncia arriva da Strancia Sabrina, Presidente dell’Associazione di volontariato “Voglia di Vincere” e madre di uno dei ragazzi coinvolti. “Abbiamo inoltrato la richiesta già il 3 agosto 2025 – spiega – e sollecitato nuovamente l’11 settembre, ma ad oggi non è stato ancora assegnato alcun educatore né alcun accompagnatore per il trasporto scolastico. L’anno scolastico è iniziato, e i nostri ragazzi sono costretti a vivere quotidiani disagi, mentre le famiglie si trovano senza risposte concrete.”

Secondo Strancia, la situazione peggiora a causa delle continue scariche di responsabilità tra enti e uffici competenti. “Ognuno rinvia la decisione all’altro, si perde tempo prezioso e non si riesce mai a trovare una soluzione stabile e duratura per questi ragazzi. Così, anno dopo anno, gli studenti restano privi di un supporto fondamentale.”

Il problema non è nuovo. Negli anni passati, la Regione ha spesso garantito i servizi solo a fine anno scolastico, rendendo di fatto inutile l’intervento e lasciando gli studenti privi di sostegno per mesi.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’Associazione “Voglia di Vincere” chiede quindi un intervento immediato e strutturale, affinché gli studenti con disabilità possano avere supporto fin dal primo giorno di scuola e non solo a fine anno. In mancanza di risposte concrete, l’Associazione annuncia la volontà di rendere pubbliche le condizioni in cui versa il sistema scolastico per gli studenti con disabilità, utilizzando media locali e social network per far emergere le criticità ignorate dalle istituzioni.