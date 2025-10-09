A determinare questo successo è stata soprattutto l’opera amministrativa di Sergio Ferrari

Cirò Marina, 9 ottobre 2025 – Il coordinamento cittadino di Forza Italia Cirò Marina accoglie con grande orgoglio il risultato straordinario ottenuto alle recenti elezioni regionali, che ha visto il partito raggiungere il 67,44% dei consensi in città: un dato storico, che segna un momento decisivo nella vita politica e amministrativa di Cirò Marina. Un risultato che non è figlio di un’appartenenza politica, ma di un consenso ampio, trasversale, maturo, che ha scelto di premiare un progetto basato su risultati concreti, ascolto e capacità amministrativa. È la dimostrazione che, quando si governa con serietà e visione, la fiducia dei cittadini va oltre ogni colore politico. A determinare questo successo è stata soprattutto l’opera amministrativa di Sergio Ferrari. La sua elezione al Consiglio Regionale rappresenta una naturale prosecuzione di un impegno coerente e incisivo, che ha saputo unire, costruire e guardare lontano. Ma questo traguardo non è solo il frutto di una leadership. È anche il risultato del lavoro quotidiano di una squadra: gli assessori e consiglieri comunali di Forza Italia e del movimento civico “Idea Comune”, che hanno affiancato con responsabilità e spirito di servizio il percorso amministrativo e la recente campagna elettorale.

Idea Comune, in particolare, ha dato un contributo determinante: un progetto civico che ha saputo portare dentro il percorso amministrativo valori, competenze e un forte radicamento nella società civile. La sinergia tra Forza Italia e Idea Comune ha creato una proposta politica credibile, solida e aperta, che oggi si conferma come punto di forza per il futuro. Un ringraziamento speciale va anche al coordinamento cittadino di Forza Italia, che ha affrontato con impegno e coesione una fase elettorale complessa, e ai numerosi volontari che, con entusiasmo e passione, hanno contribuito in modo concreto alla riuscita di questo straordinario risultato. Il successo ottenuto rafforza un progetto amministrativo costruito con sacrificio. Un progetto che non si ferma, ma si rinnova, si apre e si consolida. Ci sono tanti progetti da ultimare, altri già pronti a partire, nuove sfide da affrontare e obiettivi da raggiungere. Questo mandato popolare rafforza la determinazione a portare avanti un’azione politica fondata su responsabilità, visione e presenza sul territorio.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Il 67,44% è un risultato che ci riempie di orgoglio” è stato il commento del coordinatore cittadino, Giuseppe Sasso. “Ma ciò che ci rende ancora più consapevoli è il significato politico e sociale di questo consenso: non un voto di parte, ma una scelta chiara, un sostegno trasversale che ha premiato il lavoro, l’impegno e la visione di Sergio Ferrari e della sua squadra. Ringrazio di cuore gli assessori e i consiglieri comunali di Forza Italia e di Idea Comune, che con responsabilità e dedizione hanno dimostrato quanto sia importante una presenza amministrativa credibile e costante. Il loro contributo è stato determinante. Voglio anche ringraziare il coordinamento cittadino, che ha saputo condurre il partito in questa fase con intelligenza, equilibrio e spirito di squadra, e tutti i volontari, veri protagonisti sul campo, che hanno dato forza e visibilità a questo percorso. Questo risultato non è un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio. Il nostro impegno continua, con più determinazione di prima: tanti progetti sono da completare, e altri ancora da costruire. Siamo pronti a farlo insieme ai cittadini, aprendo le porte a chiunque voglia mettersi in gioco, soprattutto ai giovani, portatori di nuove idee, passione e competenze. Forza Italia Cirò Marina continuerà a essere un punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nella partecipazione e nella responsabilità.”

Forza Italia Cirò Marina ribadisce il proprio ringraziamento alla cittadinanza tutta. Il risultato ottenuto è la conferma che la buona amministrazione è capace di generare fiducia e appartenenza, anche al di là delle divisioni politiche. Con Sergio Ferrari, con il sostegno di Idea Comune, con l’energia dei nostri amministratori, con i giovani e con tutti coloro che vorranno partecipare, il progetto continua, si apre, cresce e guarda al futuro.