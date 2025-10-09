Sono iniziati i lavori di installazione della nuova segnaletica informativa del progetto Visit Crotone, pensata per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta dei percorsi urbani — in particolare nel centro storico — attraverso un sistema chiaro, uniforme e digitale.

Ne danno notizia il vicesindaco Sandro Cretella e l’assessore al turismo Giovanna Lamanna.

L’intervento prevede il recupero e la grafica delle tabelle esistenti, integrandole in un unico sistema coordinato sotto il brand “Visit Crotone”.

Un’operazione che consente di ridurre i costi, valorizzare il patrimonio già presente e migliorare la fruizione dei contenuti turistico-culturali grazie a una comunicazione visiva omogenea e multilingue.

Ogni tabella sarà dotata di QR code che rimandano al portale visit.crotone.it, dove è possibile consultare mappe interattive, percorsi tematici e punti di interesse, disponibili in italiano, inglese e tedesco.

Parallelamente, il sistema digitale Visit Crotone — già attivo online — è in fase di ampliamento e potenziamento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più immersiva e accessibile, anche per persone con esigenze speciali.