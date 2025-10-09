[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nella mattinata di mercoledì 8 ottobre, nell’ambito della Settimana nazionale della protezione civile che si svolge in corrispondenza con la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali – 13 ottobre il Liceo Artistico Pertini-Santoni, in collaborazione con la Prefettura di Crotone, con la Protezione civile regionale, con il Comando provinciale dei VVF e con il Comune di Crotone, ha organizzato una giornata formativa di sensibilizzazione nella delicata materia della protezione civile. L’evento si articolerà in due fasi: un primo momento, fissato per le ore 9:00, vedrà coinvolti gli studenti ed i docenti dell’Istituto superiore con il personale della Protezione civile regionale in una prova di evacuazione.

Successivamente, a partire dalle ore 09:30, presso l’Auditorium del Liceo di via Gioacchino da Fiore, gli studenti ospiteranno i principali attori locali e regionali del sistema di protezione civile: il Prefetto di Crotone Franca Ferraro, il Sindaco Vincenzo Voce, il Presidente della Provincia Sergio Ferrari, il Direttore della Protezione civile regionale Domenico Costarella, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonio Summa, il Dirigente dell’Area di Protezione civile della Prefettura Sebastiano Tramontana, il Dirigente regionale del Volontariato Alessandra Celli, il Responsabile Emergenze di Protezione civile regionale Giuseppe Frisenda ed il Responsabile della Protezione civile del Comune di Crotone Francesco Ciccopiedi. L’evento rappresenterà un momento positivo di formazione e sensibilizzazione in un’ottica di crescita del senso civico e di sempre maggiore attenzione alla materia, attraverso la prevenzione e della conoscenza, quali strumenti imprescindibili di mitigazione del rischio e di salvaguardia della vita umana.