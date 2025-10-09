Mettiamo in Moto la Cultura – 8 Gite Sociali alla riscoperta del territorio calabrese. Memorial Giovanni Vrenna – “Un cuore su due ruote”.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre il Moto Club Crotone “Ugo Gallo” prosegue il percorso culturale dell’iniziativa “Mettiamo in Moto la Cultura – Memorial Giovanni Vrenna Un cuore su due ruote” – 8 Gite Sociali alla riscoperta del territorio calabrese. Tappa della Gita Sociale sarà Badolato (CZ), in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2025, manifestazione nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano dedicata alla valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e culturale del Paese, che ogni anno apre al pubblico luoghi solitamente non accessibili. Due giornate dedicate alla scoperta delle eccellenze storiche, artistiche e paesaggistiche di uno dei borghi più suggestivi della Calabria, dove cultura, ospitalità e tradizione si fondono in un’esperienza autentica. Il programma prenderà avvio sabato 11 ottobre con il ritrovo alle ore 08:00 in piazza Pitagora a Crotone e la partenza alle ore 08:30 in direzione Badolato (CZ). La mattinata sarà dedicata alle visite di Villa Paparo o dell’Orto d’Arte, esperienze immersive tra arte e natura. Seguirà il pranzo presso un ristorante convenzionato e, nel pomeriggio, la visita al Castello Gallelli o alla Chiesa Convento, luoghi simbolo della storia locale. La giornata si concluderà alle ore 18:30 con un’apericena presso l’Orto d’Arte Respiraterra e il pernottamento presso un B&B di Badolato. La seconda giornata, domenica 12 ottobre, seguirà un programma analogo, con partenza alle ore 08:30 da Crotone per i Soci che non parteciperanno dal primo giorno, e arrivo a Badolato per nuove visite a Villa Paparo o all’Orto d’Arte. Dopo il pranzo, il pomeriggio sarà dedicato alle visite culturali al Castello Gallelli o alla Chiesa Convento. A partire dalle ore 19:00, l’attenzione sarà rivolta al Progetto FAI “Ponte tra culture”, con una conversazione sulla cultura musicale dei Paesi scandinavi, seguita alle 19:30 dal concerto dell’Ensemble danese “Sonderborg Big Band Opus 2”, che proporrà un affascinante repertorio musicale del Nord Europa. La giornata si concluderà con un’apericena alle ore 20:00 e la partenza per Crotone alle ore 21:00. L’iniziativa, riservata ai Soci del Moto Club Crotone Ugo Gallo, reduci dal recente viaggio a Roma per il Giubileo dei Motociclisti, rappresenta una nuova occasione per unire cultura, turismo e motociclistismo alla scoperta del territorio calabrese.