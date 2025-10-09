Domenica 5 ottobre 2025 presso la struttura sportiva intitolata a Paolo Borsellino a Vibo Valentia si è tenuta la Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano Esordienti. L’ASD Accademia Karate Crotone è stata presente con una formazione composta da 3 Ragazze e 2 ragazzi che si sono cimentati nella qualificazione. Diretti dal M° Rosario Stefanizzi coadiuvato dalle cinture nere Andrea Marchio e Antonio Oliverio, l’intero team si è ben comportato rientrando con un bel bottino che fa ben sperare per il futuro.

Cronaca di gara, dopo il saluto delle autorità sportive il tema arbitrale ha dato inizio alle competizioni della specialità Kata. Esordio delle due rappresentanti femminili crotonesi che dopo la tensione iniziale hanno portato a termine il compito conquistando un Bronzo grazie a Ludovica Panunzio e un settimo posto per Marika Messina. Nella prova del kumite è stata ancora Ludovica Panunzio a doppiare il podio dove questa volta conquista un prezioso argento nei 45kg. La kermesse è poi proseguita con Beatrice Martino che coglie il bronzo dei 50kg e, a seguire, chiude il torneo femminile con un altro bronzo la giovane Princess Scigliano nella categoria 56kg. Nella classe maschile , invece, due settimi posti per Lorenzo Oliverio e Daniele Lucente che rispettivamente si sono cimentati nelle categorie 53kg e 63kg.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il progetto ora continua in vista della finale nazionale il cui appuntamento sarà in programma il 25 e 26 ottobre al PalaPellicone di Ostia Lido.

Da tutto il Consiglio direttivo dell’AKC i complimenti a tutti gli Atleti per aver centrato un altro importante obiettivo.