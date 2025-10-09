Straordinaria prestazione per l’ASD Martial Kroton Ryu alla Fase Regionale di Qualificazione ai Campionati Italiani di Karate – classe Esordienti (nati negli anni 2013 e 2012), svoltasi domenica 5 ottobre presso il Pala Borsellino di Vibo Valentia.

Tre giovani atleti del sodalizio crotonese hanno centrato l’obiettivo, conquistando il podio e il pass per le finali nazionali in programma a fine mese a Ostia Lido (Roma).

I risultati ottenuti: 1° posto e campione regionale 2025 – Mario Borello – 38 kg, 3° posto – Leonardo Fattahi – 43 kg, 3° posto – Giuseppe Carlino -48 kg.

Un risultato importante, frutto di impegno, preparazione e spirito di squadra, che conferma il valore del lavoro svolto dalla società crotonese nel settore giovanile.

A guidare i ragazzi in questa importante competizione è stato il Tecnico e Coach Carlo Bellino, affiancato dalla cintura nera Clara Nino, il cui supporto tecnico e motivazionale si è rivelato prezioso lungo tutto il percorso.

Pur non essendo presente alla gara per motivi personali, il M° Francesco Bellino, Direttore Tecnico della Martial Kroton Ryu, ha voluto far giungere i suoi complimenti ufficiali al team crotonese, esprimendo grande orgoglio per l’impegno, la determinazione e l’eccellente spirito sportivo dimostrati dagli atleti in ogni fase della competizione. Parole che riempiono d’orgoglio tutta la squadra, a conferma del lavoro serio e costante che la società svolge quotidianamente sul tatami.

La ASD Martial Kroton Ryu rivolge un sentito ringraziamento al Comitato Regionale FIJLKAM Calabria – settore Karate, diretto dalla Presidente, Dott.ssa Viola Zingara – per l’eccellente organizzazione dell’evento, e a tutti i genitori presenti, sempre pronti a sostenere con passione e dedizione i giovani atleti.

Ora gli allenamenti proseguiranno in vista dell’importante traguardo: le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Esordienti, che si terranno dal 25 al 26 ottobre presso il Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia Lido – Roma.