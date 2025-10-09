Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 tornano le attesissime Giornate FAI d’Autunno, giunte alla XIV edizione, fulcro della grande campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, intitolata “Ottobre del FAI”.

Un mese interamente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con oltre 700 luoghi eccezionali – solitamente non visitabili o poco conosciuti – aperti al pubblico in 350 città da Nord a Sud della Penisola.

Il 2025 è un anno speciale per il FAI, che celebra i cinquant’anni dalla sua fondazione da parte di Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli.

In mezzo secolo di attività, la Fondazione ha salvato e recuperato 75 beni (59 dei quali aperti regolarmente al pubblico e 16 attualmente in restauro), raccogliendo e investendo oltre 162 milioni di euro in restauri, manutenzione e valorizzazione.

Oggi il FAI conta più di 300.000 iscritti e 16.000 volontari in tutta Italia, custodi di 85.000 mq di edifici storici e oltre 8,6 milioni di mq di paesaggio protetto.

Il FAI invita i cittadini a partecipare attivamente alla cura e alla tutela dei luoghi simbolo della storia e dell’identità nazionale. Durante il mese di ottobre, sarà possibile sostenere la Fondazione in diversi modi:

Iscrivendosi al FAI (dal 2 al 12 ottobre con una riduzione di 10 euro sulla prima iscrizione);

Partecipando alle Giornate FAI d'Autunno , sabato 11 e domenica 12 ottobre, con visite a contributo libero;

Donando nei punti vendita partner , tra cui Iper La grande i, UNES, Coop Lombardia e Conad Nord Ovest;

Seguendo la settimana di sensibilizzazione RAI (dal 6 al 12 ottobre) dedicata al patrimonio culturale, con approfondimenti su TV, radio e RaiPlay.

Anche la Calabria partecipa da protagonista alle Giornate FAI d’Autunno 2025, con itinerari e visite che abbracciano arte, natura e tradizione:

Badolato Marina (CZ) : percorso tra uliveti e vigne, da Villa Paparo e Castello Gallelli al Convento di Santa Maria degli Angeli, fino all’Orto d’arte “Respiraterra”.

: percorso tra uliveti e vigne, da Villa Paparo e Castello Gallelli al Convento di Santa Maria degli Angeli, fino all’Orto d’arte “Respiraterra”. Galatro (RC) : visita alle antiche terme e ai vicoli del borgo con le chiese di San Nicola, del Carmine e di Maria SS. della Montagna.

: visita alle antiche terme e ai vicoli del borgo con le chiese di San Nicola, del Carmine e di Maria SS. della Montagna. Oppido Mamertina (RC) : itinerario tra la città medievale abbandonata di Oppido Vecchia, la Cattedrale, il Museo Diocesano e quello della civiltà contadina.

: itinerario tra la città medievale abbandonata di Oppido Vecchia, la Cattedrale, il Museo Diocesano e quello della civiltà contadina. Scigliano (CS) : un viaggio nella valle del Savuto tra chiese, monasteri, santuari e il celebre ponte romano detto “di Annibale”.

: un viaggio nella valle del Savuto tra chiese, monasteri, santuari e il celebre ponte romano detto “di Annibale”. Spezzano della Sila (CS) : visite alla Riserva “I Giganti della Sila” e al Casino Mollo, bene FAI al centro di un progetto di restauro con fondi PNRR.

: visite alla Riserva “I Giganti della Sila” e al Casino Mollo, bene FAI al centro di un progetto di restauro con fondi PNRR. Verzino (KR) : scoperta del suggestivo insediamento rupestre medievale e del centro storico con palazzo ducale, chiesa di Santa Maria Assunta e Museo degli antichi mestieri.

: scoperta del suggestivo insediamento rupestre medievale e del centro storico con palazzo ducale, chiesa di Santa Maria Assunta e Museo degli antichi mestieri. Vibo Marina (VV) : apertura straordinaria della Capitaneria di Porto , con visita all’area comandi e presentazione di una motovedetta della Guardia Costiera.

: apertura straordinaria della , con visita all’area comandi e presentazione di una motovedetta della Guardia Costiera.

Le Giornate FAI d’Autunno si svolgono con il Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e delle Province autonome italiane, e con il sostegno della Fondazione Carical.

Tra i partner e sponsor figurano Dolce&Gabbana, Groupama Assicurazioni, Seda International Packaging Group, Despar, Ferrero, ITA Airways e Ferrarelle Società Benefit.

Importante anche la collaborazione con la FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che promuove la mobilità dolce e la valorizzazione sostenibile dei territori.

Ogni visita alle Giornate FAI d’Autunno è a contributo libero e rappresenta un gesto concreto per sostenere la missione del FAI nella tutela del patrimonio culturale e ambientale italiano.

Gli iscritti e chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento potranno beneficiare di accessi prioritari e aperture dedicate in tutta Italia.

Per scoprire tutti i luoghi aperti in Calabria e in Italia:

👉 www.giornatefai.it – www.ottobredelfai.it