Si terrà oggi, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 16:00, nel chiostro del Museo Diocesano e del Codex di Corigliano-Rossano, la presentazione ufficiale del francobollo dedicato al Codex Purpureus Rossanensis, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e distribuito da Poste Italiane. L’iniziativa rientra nella serie tematica “Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano” e celebra il decennale dell’iscrizione del prezioso Evangelario nella lista “Memory of the World” dell’UNESCO, avvenuta nel 2015.

La vignetta del francobollo raffigura la celebre Tavola dei Canoni delle Concordanze, decorata con i ritratti dei quattro evangelisti. Si tratta di una delle miniature più rappresentative del Codex Purpureus Rossanensis, che in origine probabilmente fungeva da frontespizio del manoscritto onciale greco del VI secolo, considerato uno dei più antichi e raffinati codici miniati del Nuovo Testamento. Il prezioso manoscritto è conservato nel Museo Diocesano e del Codex di Corigliano-Rossano, autentico custode di un patrimonio di inestimabile valore storico, artistico e religioso.

Per l’occasione, è stata realizzata una cartella filatelica speciale contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, che potrà essere acquistata da collezionisti e appassionati di tutta Italia.

L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, accanto alla cerimonia di emissione, rinnova anche l’iniziativa “Sfogliando il Codex”, con l’apertura straordinaria della teca che custodisce l’antico Evangelario e l’esposizione della miniatura scelta per il francobollo.

La giornata sarà arricchita dall’inaugurazione della mostra “CODEX PURPUREUS ROSSANENSIS. 9 ottobre 2015 – 9 ottobre 2025, 10 anni dall’iscrizione nella Memory of the World”, in cui saranno presentate le tre edizioni facsimilari del Codex e la documentazione originale prodotta per la candidatura UNESCO, accompagnata da un documentario celebrativo dedicato a questo straordinario tesoro del patrimonio culturale mondiale.