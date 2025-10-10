Cirò – Pronta la determina di affidamento per il secondo lotto dei lavori per la realizzazione dei loculi cimiteriali e approvazione del nuovo quadro economico, per un totale di € 39.592,82, di cui € 32.492,97 importo lavori a base d’asta, lavori affidati alla ditta “Edil Nicodemo Potestio” di Cirò, tramite trattativa diretta MEPA. E’ quanto si legge sulla determina presentata dal Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici e Manutenzione-Area Edilizia Urbanistica, Demanio e Patrimonio architetto Giovanni Ciccopiedi.



Nei mesi scorsi era stato completato il primo lotto, dalla ditta Morelli, ma i loculi costruiti sono ancora insufficienti tanto che sono già esauriti. Per questi lavori recentemente i comuni calabresi avevano ricevuto un finanziamento da parte della Regione per interventi ammessi a finanziamento per opere di demolizioni e ricostruzione e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali dei comuni calabresi, che per il comune di Cirò era di € 135.503,45 , somma che la stessa Regione -ha detto il sindaco Mario Sculco, ha ricalcolato con un taglio del 30%, facendo scendere la somma a circa 95 mila euro. Probabilmente ha detto il primo cittadino- verranno realizzati almeno 80 loculi in totale.



Purtroppo si rileva in tutta la Regione una crescente esigenza di loculi conseguente ad una popolazione sempre più anziana, e pertanto i cimiteri vanno ampliati e ristrutturati. A Cirò ci sono antiche cappelle abbandonate perché pericolanti, sarebbe interessante poterle restaurare come la monumentale cappella dedicato proprio a San Domenico Guzmann.



Occorre un ripristino ed un restauro di tutto il cimitero vecchio, recupero del cimitero monumentale inglobate dall’antico convento dei Cappuccini, dove antiche tombe monumentali e storiche meriterebbero essere restaurate per la loro bellezza architettonica, delle vere e proprie opere d’arte, e così si potrebbero recuperare anche diversi loculi. Si attendono dunque la costruzione di questi nuovi loculi per dare respiro alle esigenze attuali della comunità visto che ad oggi , i loculi a disposizione, anche quelli costruiti di recente, sono già esauriti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT