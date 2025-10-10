Presso il Cinema Eraclea di Piazza del Popolo, a partire dalle ore 15:00, si terrà un importante incontro pubblico promosso dal Forum della Dottrina Sociale Cattolica dal titolo “L’importanza della Donna in una Politica Nuova contro le Mafie del Territorio”.

L’iniziativa mira a riflettere sul ruolo fondamentale della donna nella costruzione di una società più giusta, libera e partecipata, capace di opporsi concretamente alle logiche mafiose e di promuovere un’autentica cultura della legalità e del bene comune.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Dott. Francesco Verderami, che guiderà gli interventi di numerose personalità del mondo ecclesiale, politico e accademico.

Il programma prevede:

Ore 15:15: Saluti istituzionali delle autorità del luogo.

Ore 15:40: Mons. Gianni Fusco , Presidente della Fondazione Forum DSC.

, Presidente della Fondazione Forum DSC. Ore 16:00: Sen. Enzo D’Anna , Presidente Nazionale dei Biologi Italiani.

, Presidente Nazionale dei Biologi Italiani. Ore 16:20: Mons. Davide Calantoni , della Curia di Palermo.

, della Curia di Palermo. Ore 16:40: Sen. Cinzia Dato , politologa internazionale.

, politologa internazionale. Ore 17:00: Sen. Luigi Vitale , ex Sottosegretario alla Giustizia.

, ex Sottosegretario alla Giustizia. Ore 17:20: Prof. Arch. Giancarlo Affatato, Coordinatore Nazionale “Libertà è Democrazia”.

L’evento si concluderà con una sessione di interviste e domande aperta al pubblico e un rinfresco serale di chiusura.

Attraverso un dialogo tra rappresentanti delle istituzioni, della Chiesa e del mondo civile, il Forum si propone di ribadire come il contributo femminile, ispirato ai valori evangelici e alla dottrina sociale cattolica, possa diventare motore di cambiamento e strumento di rinascita per i territori segnati dalle mafie e dall’illegalità.

Un appuntamento, dunque, che unisce fede, cultura e impegno civile, ponendo al centro la dignità e la forza della donna nella costruzione di una politica davvero nuova.