Con una grande festa al PalaKrò, la Pallavolo Crotone ha inaugurato ufficialmente la stagione agonistica 2025/26, presentando alla città un ambizioso progetto sportivo che prenderà il via l’11 ottobre con l’inizio di cinque campionati.

La presidente Romina Pioli, affiancata da uno staff tecnico e dirigenziale coeso e preparato, ha illustrato tutte le novità della nuova stagione, frutto di una pianificazione attenta che punta a offrire spazi e opportunità a ogni atleta, dal settore giovanile alle squadre di vertice.

La grande novità di quest’anno è il raddoppio dell’impegno nei campionati nazionali:

Serie B2 femminile, confermata e consolidata negli anni;

Serie B maschile, una prima assoluta per i “Tritoni”, che debuttano a livello nazionale.

Alla guida tecnica delle due prime squadre ci saranno:

Mister Alfredo Argirò e Federica Lorenzetti per la femminile;

Mister Piero Asteriti per la maschile.

Entrambi gli staff sono già al lavoro per garantire una preparazione adeguata e competitiva.

Il vivaio resta il cuore pulsante della società. Con orgoglio, la Pallavolo Crotone ha annunciato che:

la prima squadra femminile conta sei atlete provenienti dal settore giovanile;

la squadra maschile è composta quasi interamente da giovani cresciuti in casa.

La crescita dei giovani è un punto fermo del progetto societario. Nonostante gli sforzi economici, la società ha scelto di partecipare a tutti i campionati di serie, valorizzando ogni fascia d’età:

Serie C femminile (Under 16);

Serie D femminile (Under 14);

Prima Divisione femminile (Under 12/13);

Serie D maschile, seconda squadra dei Tritoni, trampolino di lancio per i talenti del vivaio.



Oltre all’attività agonistica, la società investe quotidianamente nella Scuola di Pallavolo, frequentata da oltre 300 bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni.

Un ambiente sano dove si impara a sfidare i propri limiti, a migliorare e a crescere nel rispetto dei valori fondamentali dello sport: impegno, rispetto, resilienza e spirito di squadra.

La stagione parte con energia e tanto entusiasmo. La Pallavolo Crotone si conferma una realtà sportiva in costante crescita, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.

Un modello fondato su competenza, inclusione e passione, che continua a rappresentare un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo crotonese.