Il Soroptimist Club di Crotone apprende con viva soddisfazione e sincera ammirazione del riconoscimento ottenuto dagli studenti della classe II E del Liceo Classico “Pitagora”, che hanno saputo trasformare il libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, “Senza scorciatoie”, in un fumetto di straordinario valore educativo e simbolico.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha voluto riconoscere ufficialmente questa iniziativa, sottolineandone il profondo valore pedagogico e il contributo concreto alla diffusione della cultura della legalità.

L’iniziativa è stata presentata nel corso dell’evento del 4 giugno scorso, “Abbattere il muro di silenzio e omertà”, voluto dalla Questura di Crotone con il pieno sostegno del Soroptimist Club di Crotone — un appuntamento che ha visto le istituzioni unite nel dire “no” alla violenza sulle donne. Fortemente voluta dal Questore Renato Panvino, la presentazione ha rappresentato un esempio tangibile di sinergia tra scuola, istituzioni e Forze dell’Ordine, a testimonianza di quanto il dialogo e la collaborazione possano diventare strumenti concreti di educazione civica e prevenzione.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Sotto la guida della dirigente scolastica, prof.ssa Natascia Senatore, e il coordinamento della prof.ssa Rossella Frandina, gli studenti hanno saputo reinterpretare i temi della legalità, del coraggio, del sacrificio e della responsabilità civica, rendendoli accessibili e profondi attraverso il linguaggio del fumetto.

Il Soroptimist Club di Crotone, da sempre impegnato nella promozione della cultura del rispetto e della legalità, esprime le più vive congratulazioni a questi giovani, veri protagonisti di un percorso educativo che trasforma la conoscenza in consapevolezza e la consapevolezza in impegno.

Un ringraziamento speciale al Questore Renato Panvino per la sensibilità e l’attenzione con cui sostiene le iniziative che coinvolgono le nuove generazioni, favorendo un dialogo costante tra istituzioni, scuola e comunità.

“Senza scorciatoie” ci ricorda che l’impegno per la giustizia e la legalità non è un gesto straordinario riservato a pochi, ma un dovere quotidiano di ciascuno di noi. E gli studenti del Pitagora lo hanno dimostrato con intelligenza, passione e maturità, confermando che la cultura è l’arma più potente contro ogni forma di sopruso.