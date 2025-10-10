Dal 10 ottobre

Reggio Calabria, 9 ottobre 2025

Modifiche alla circolazione fra Sibari e Crotone per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria.

Dal 10 ottobre i collegamenti del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) verranno effettuati con bus che effettuano tutte le fermate intermedie.

I treni Intercity 558, 562, 564, 566 in collegamento con la Puglia, dal 1° ottobre, sono instradati sulla linea Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Catanzaro Lido e Sibari è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 effettuerà fermata anche a Cutro.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.