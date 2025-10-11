Il Coordinatore Regionale Alberto Vallone: “Profonda stima e fiducia in un giovane capace di guidare con passione e competenza”

Il partito “Libertà è Democrazia” rafforza la propria presenza in Calabria puntando sulle nuove generazioni. Con un atto ufficiale firmato dal Coordinatore Regionale Dott. Alberto Vallone, è stato nominato Attilio Malena nuovo Responsabile Regionale del gruppo Giovani per la Regione Calabria.

La nomina, approvata su proposta del Coordinatore Nazionale Prof. Arch. Giancarlo Affatato, nasce dalla volontà del partito di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale, favorendo un rinnovamento fondato su valori di giustizia, solidarietà e dignità umana.

Nel documento ufficiale si sottolinea che il neo-responsabile avrà il compito di “promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica, diffondere l’informazione sui diritti dei giovani e orientare le politiche rivolte al loro coinvolgimento secondo le direttive impartite dagli organi superiori del partito”. La nomina decorre dalla data odierna e avrà durata fino alla scadenza del mandato del Presidente del partito o fino a nuove disposizioni.

In una lettera indirizzata a Malena, il Coordinatore regionale Vallone ha espresso “profonda stima e fiducia” per il giovane dirigente, riconoscendone la capacità di dialogare con i giovani e di rappresentare un punto di riferimento nel panorama politico calabrese:

“Siamo convinti che saprai guidare con competenza e passione questo importante progetto politico, sostenendo con determinazione i valori non negoziabili del nostro partito”.

Il messaggio prosegue con un forte richiamo al ruolo centrale dei giovani nel rinnovamento della politica e della società:

“Voi giovani, raccogliendo l’esperienza delle grandi personalità politiche che vi hanno preceduto, sarete in grado di creare e guidare con la vostra onestà morale una società più giusta e consapevole”.

Con questa nomina, Libertà è Democrazia rilancia il proprio impegno sul territorio calabrese, affidando a un giovane preparato e motivato il compito di rafforzare la partecipazione e la presenza del movimento tra le nuove generazioni.