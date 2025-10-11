FOGGIA: Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Valietti (45’pt Morelli), Garofalo, Oliva (1’st Pellegrino), Panico (30’st Agnelli); Winkelmann (1’st Ilicic), D’Amico; Sylla (40’st Bevilacqua). A disp.: Perucchini, Magro, Staver, Castaldi, Pazienza. All. Rossi
CROTONE: Merelli; Andreoni, Berra, Di Pasquale (35’st Cargnelutti), Guerra; Sandri, Vinicius; Zunno (35’st Cocetta), Gomez (17’st Perlingieri), Maggio (17’st Piovanello); Murano. A disp.: Sala, Martino, Leo, Stronati, Marazzotti, Groppelli, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo
ARBITRO: Di Loreto di Terni
MARCATORI: 22’pt Zunno (C), 36’pt Berra (C), 7’st Murano (C)
AMMONITI: Valietti (F), Sylla (F), Di Pasquale (C), Pellegrino (F), Zunno (C), Gallo (C)
ESPULSI: 18’st Vinicius (C)
SPETTATORI: 3.997
