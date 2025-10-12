Lettera aperta della consigliera comunale di Crotone Maria Luana Cavallo, che invita il Ministro Salvini a sostenere la realizzazione di una metropolitana leggera tra Crotone e Sibari per lo sviluppo della costa jonica calabrese.

Egregio Ministro, le scrivo pubblicamente per riaccendere i riflettori su un tema che in questi anni viene trattato a intermittenza, quasi quando la politica non ha più argomenti “interessanti”, ed invece è un argomento di così fondamentale importanza che necessiterebbe di un impegno continuo e continuato: parlo dello sviluppo della costa jonica crotonese e, soprattutto, delle sue infrastrutture.

In questi giorni, il sindaco di Trebisacce ha “giustamente”, dal suo punto di vista, sollevato nuovamente il tema dell’aeroporto di Sibari, sottolineando come questo sia fondamentale allo sviluppo di questa importante parte della Calabria. Ragionamento giusto, se non si basasse su due assiomi che sfiorano il paradosso. Il primo è paventare una innaturale quanto fuori tempo chiusura dell’aeroporto di Crotone, quando questo sta attraversando uno dei suoi momenti migliori e ha tutte le potenzialità per crescere ancora. Il secondo, forse ancora peggiore come errore, è quello di trattare la Sibaritide come un corpo a sé, isolato dalle logiche calabresi.

Ritorniamo sull’aeroporto di Crotone: un’infrastruttura fondamentale per la mobilità, l’economia e le opportunità dei cittadini della costa jonica. Grazie ai voli nazionali verso Roma, Milano, Bologna, Torino e Treviso e ai collegamenti internazionali diretti verso Düsseldorf-Weeze, migliaia di calabresi possono lavorare, studiare, muoversi e far conoscere la nostra terra in Europa.

Un’infrastruttura, il nostro aeroporto, che non è al servizio della sola provincia di Crotone ma dell’intera costa jonica, e questa logica si sposa appieno con gli investimenti infrastrutturali che, proprio grazie al Suo impegno e al Suo Ministero, oggi sono in fase di attuazione: parlo della Statale 106 e, di ancora maggiore importanza, dell’elettrificazione della linea ferroviaria jonica.

Se, infatti, si portasse in tempi brevi a compimento la modernizzazione della ferrovia, si potrebbe immediatamente procedere alla creazione di una “metropolitana leggera” che collegherebbe la Sibaritide con l’aeroporto di Crotone in tempi brevi, in modo tale da accorciare le distanze geografiche che separano Kroton da Sibari. In questo modo la costa jonica cosentina avrebbe il suo aeroporto “a portata di mano” e, contestualmente, lo scalo crotonese allargherebbe il suo bacino di passeggeri, sottraendo risorse non a Lamezia ma agli aeroporti pugliesi (infrastrutture utilizzate dalle strutture alberghiere della Sibaritide).

La modernizzazione della linea ferroviaria jonica e la creazione della metropolitana leggera potrebbero rappresentare un serio impulso allo sviluppo di questa costa.

Ed è per questo che oggi, pubblicamente, mi rivolgo a Lei che, in questi anni di governo di centrodestra, ha dimostrato con i fatti la Sua attenzione per la Calabria e il suo sviluppo.

Un Suo impegno sulla metropolitana leggera Crotone-Sibari sarebbe il modo migliore per imprimere una decisa accelerata al processo di sviluppo economico, sociale e culturale della costa jonica. Confido nel Suo impegno affinché Crotone e la Calabria jonica continuino a volare, non solo come territorio, ma come comunità viva, produttiva e orgogliosa della propria terra, della propria storia e della propria identità.