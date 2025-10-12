Si è svolta questa mattina, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” la cerimonia di conferimento della Menzione Speciale, prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle benemerenze civiche, all’ammiraglio Andrea Agostinelli, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Il riconoscimento è stato conferito, con provvedimento della Giunta Comunale, con la seguente motivazione: “il suo impegno costante, la visione strategica e la profonda conoscenza delle dinamiche marittime hanno contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo del porto cittadino, rendendolo più moderno, competitivo e sostenibile. La città di Crotone esprime la sua riconoscenza all’ammiraglio Agostinelli per lo straordinario contributo al progresso del territorio e per l’esempio di dedizione e leadership offerto alla collettività”

Nel corso della cerimonia, il sindaco Voce ha sottolineato il profondo legame instaurato dall’ammiraglio Agostinelli con la città, definendolo “un amico di Crotone”, capace di coniugare competenza tecnica, capacità istituzionale e sensibilità verso il territorio.

“La Menzione Speciale rappresenta il sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità crotonese per lo straordinario contributo offerto dall’ammiraglio allo sviluppo del porto, infrastruttura strategica per la crescita economica e occupazionale della città. Con questa benemerenza vogliamo testimoniare la stima e l’apprezzamento verso una figura che ha lasciato un’impronta significativa nella storia recente della città” ha detto il sindaco

L’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco ha evidenziato la disponibilità al dialogo istituzionale dell’ammiraglio “abbiamo riscontrato che nella pianificazione delle attività dell’Autorità sono stati accolti gli auspici dell’amministrazione Comunale”

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Ho voluto bene e voglio bene a questa città” ha esordito l’ammiraglio Agostinelli.

“Nel lavoro che abbiamo messo in campo abbiamo coniugato le esigenze della città con le esigenze del porto auspicando di aver fatto qualcosa di significativo” ha aggiunto e nel ringraziare il sindaco e l’amministrazione per l’onorificenza ha concluso: “la città mi ha accolto con affetto che ricambio di tutto cuore”