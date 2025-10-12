Don Giuseppe Marra Vicario Diocesi Crotone-Santa Severina, gli auguri della Città di Petilia:

Il Comune di Petilia Policastro, a nome del Sindaco, Simone Saporito, della Giunta e di tutta la cittadinanza, esprime le più vive e sentite congratulazioni a Don Giuseppe Marra per la sua nomina a Vicario Generale della Diocesi di Crotone-Santa Severina, avvenuta ieri da parte dell’arcivescovo monsignor Alberto Torriani.

Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio che mette in luce il cammino pastorale, la dedizione costante e la profonda umanità che hanno sempre contraddistinto Don Giuseppe nel suo servizio alla Chiesa e alla comunità.

La sua figura è da anni punto di riferimento imprescindibile sia nel tessuto religioso che in quello sociale del territorio: la comunità di Petilia, dove svolge con grande passione e delicatezza il ruolo di parroco presso le parrocchie di Santa Maria Maggiore-SS. Annunziata e Cristo Risorto, è solo uno degli ambiti nei quali ha lasciato un’impronta indelebile.

Don Giuseppe ha già ricoperto il prestigioso incarico di Vicario Generale fino al 2022, portando avanti il suo impegno con equilibrio, spirito di collaborazione e competenza fino all’ingresso della precedente guida pastorale, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta.

Il suo percorso nel servizio ecclesiale e amministrativo si è sempre caratterizzato per la capacità di ascolto, per l’attenzione particolare alle esigenze delle persone e per la sensibilità nel cogliere i bisogni più profondi della comunità.

Accanto all’intensa attività parrocchiale, Don Giuseppe si distingue per un forte coinvolgimento nel sociale: è attivamente impegnato nella cooperativa Talita Kum, affiancando e sostenendo progetti di inclusione e sostegno alle fasce più deboli e promuovendo iniziative di solidarietà a beneficio di tutta la diocesi.

Il suo impegno si è, altresì, manifestato anche nel ruolo di rettore del Santuario della Santa Spina, luogo di fede, storia e forte identità per la città di Petilia Policastro e per i tanti pellegrini che venerano la sacra reliquia che vi è custodita.

Il suo operato ha sempre favorito l’unità e la crescita spirituale delle realtà a lui affidate. La nuova nomina rappresenta motivo di orgoglio non soltanto per la comunità parrocchiale e per quella diocesana crotonese, ma per tutta la cittadinanza, che vede in Don Giuseppe un esempio di rettitudine, vicinanza e servizio autentico al prossimo.

L’Amministrazione Comunale rinnova i migliori auguri per questo importante incarico, consapevole che Don Giuseppe continuerà, con energia, passione e slancio, a farsi portavoce dei valori di fraternità, solidarietà e condivisione, contribuendo giorno dopo giorno, con discrezione e fermezza, alla crescita umana e spirituale del territorio di Crotone e della sua diocesi.Con profonda stima e riconoscenza, la Città di Petilia Policastro si stringe a Don Giuseppe Marra e gli augura buon cammino nel suo nuovo incarico, nella convinzione che saprà conciliarla con gli impegni nella realtà petilina.