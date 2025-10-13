Sabato 11 ottobre 2025, presso l’hotel Balestrieri di Torre Melissa, in una sala accogliente e finemente addobbata, in cui i colori e i temi autunnali hanno fatto da cornice, è stata celebrata la Charter Night alla presenza delle massime autorità Lionistiche.

Hanno presenziato alla cerimonia il Governatore del Distretto 108YA, con il suo Staff; al tavolo della presidenza, oltre al Governatore, sedevano la Neo Presidente del Club Cirò KrimisaOrsola Siciliani, la Immediata Past Presidente del Club Serafina Sammarco, l’Immediato Past Governatore Tommaso di Napoli, il I Vice Governatore Bruno Canetti, la Presidente della X Circoscrizione Filomena Zungri, il Tesoriere Distrettuale Antonio Gallella, il Presidente della Fondazione del Distretto Franco Scarpino, la Presidente della 24ª Zona Tiziana Paletta, il Segretario Distrettuale Franco Santoro, il Cerimoniere Distrettuale Demetrio Aiello e la Presidente Leo Asya Pucci.

Erano altresì presenti gli Officiers Distrettuali e i Presidenti dei club del distretto di Calabria, Basilicata e Campania.

Anche in questa occasione il Lions Club Cirò Krimisa ha applaudito con orgoglio i suoi Leo e i suoi Cuccioli che, sulle note degli Inni Internazionale, Europeo ed Italiano, hanno dato avvio alla cerimonia della XXXIII Charter, magistralmente guidati dalla impareggiabile Leo Advisor Mariolina De Franco.

Particolarmente graditi sono stati i saluti porti dal Sindaco di Melissa, Avvocato Luca Mauro, il quale si è complimentato con i Lions per il loro impegno nel sociale, definendoli un faro, e li ha invitati a portare il loro contributo anche nel suo Comune.

Dando avvio ai lavori, la Presidente uscente Serafina Sammarco, prima della cerimonia di consegna della campana, ha ringraziatotutto il Club per la collaborazione offerta e ha illustrato una sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno sociale 2024/ 2025: oltre ai service di rilevanza socio-culturale (Zaino Sospeso, Poster per la Pace, Colletta Alimentare, Raccolta occhiali usati, Celebrazione della giornata della donna, Incontro con l’autore), sono stati svolti screening per la prevenzione del diabete, delle malattie cardiachee della vista e diverse donazioni in favore di associazioni ONLUS, nonché la ristrutturazione di un totem, visibile a tutti, sul Lungomare di Cirò Marina, contenente informazioni su tutte le cantine locali.

Evidenziando che il filo conduttore del suo operato è stato il territorio, la Past Presidente, anche attraverso la proiezione di un video, si è quindi soffermata sulle iniziative attivate per celebrare il centenario della scoperta del tempio di Apollo Aleo, tra le quali la donazione di audio guide al Museo Civico Archeologico,, e sulla cerimonia conclusiva, che ha ottenuto il plauso da parte di tutta la cittadinanza e degli esperti del settore.

La Presidente uscente Serafina Sammarco, soddisfatta per il lavoro svolto, ma anche visibilmente emozionata, ha infine passato le consegne a Orsola Siciliani, Presidente del Lions Club Cirò Krimisa per l’anno sociale 2025/ 2026

Fra gli applausi di tutti i convenuti, non senza una nota di commozione sincera, la neopresidente Orsola Siciliani è subentrata alla Past Presidente Serafina Sammarco e ha presentatoil suo staff, composto dal Segretario Antonio Aloisio, dal Cerimoniere Sante Guzzo, dal Tesoriere Giovanni Mauro, dall’Addetta alla Comunicazione Maria Caligiuri, dall’OfficierTelematico Teresa Pellizzi e dal Vicepresidente Rocco Sotira.

Nel suo breve ma esaustivo discorso di presentazione, la NeoPresidente ha illustrato il suo programma, confermando i servicesdi rilevanza distrettuale e nazionale e riservandosi di predisporre con cura iniziative finalizzate a confermare e rinsaldare sentimenti di solidarietà, di fiducia, di amicizia e di speranza verso il futuro, sempre nell’ottica della condivisione e della collaborazione con tutti i soci e le socie del servizio.

Nel soffermarsi sul numero 33, che ricorda la XXXIII Charter, sottolinea il significato nel Simbolismo spirituale dello stesso, rappresentante l’Equilibrio e l’Armonia, auspicando che possano essere la base su cui costruire il percorso del Club.

Nel corso della cerimonia è stato presentato un nuovo socio, Francesco Calabrò , farmacista originario di Villa San Giovanni e titolare della locale Farmacia del Tirone.

Durante l’evento si sono altresì registrati gli interventi del governatore Pino Naim , che ha concluso il Cerimoniale, e di altri ospiti al tavolo della presidenza, fra i quali è da evidenziare l’esaustiva relazione della Presidente della X Circoscrizione ,Filomena Zungri, attraverso la quale ha presentato il Lions Club Cirò Krimisa al Governatore e, ai presenti, il Governatore Pino Naim e la sua brillante carriera professionale e lionistica.

Ha fatto seguito un momento di convivialità che si è concluso con gli auguri di buon lavoro, da parte di tutti i convenuti, alla Presidente Orsola Siciliani, nella certezza che la sua professionalità, il suo senso del dovere e la sua fede lionistica consolidata negli anni le consentiranno di conseguire tutti gli obiettivi del suo programma, all’insegna della solidarietà, della collaborazione e del “We serve” di cui ogni Lion è stato, è e sarà sempre orgoglioso.