L’intesa, sottoscritta in Italia dal sindaco Sergio Ferrari e controfirmata in Grecia dal sindaco di Olympia, Aristidis Panagiotopoulos, fonda e rafforza, i legami tra le due comunità avviati nel corso dell’ultimo anno.

Valori e storia comune, una visione condivisa di sviluppo sostenibile, inclusivo e culturalmente avanzato.

Il progetto di gemellaggio, parte del programma europeo #CERV prevede ambiti specifici di cooperazione nei settori della cooperazione decentralizzata, valorizzazione del patrimonio culturale, Identità, tradizioni e radici comuni, Turismo e sport, Protezione ambientale, Politiche Sociali, collaborazione con il tessuto associativo ed economico.

A rappresentare il Comune di Cirò Marina in occasione della firma in Grecia, il vice sindaco Piero Mercuri ed il consigliere delegato Gianni Notaro

Una menzione meritano l’assessore Andrea Aprigliano ed il consigliere Francesco Affatato, tutti hanno lavorato nel corso dell’ultimo anno alla finalizzazione di questo prestigioso obiettivo.

𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮 è nota in tutto il mondo per esser stata la culla delle #Olimpiadi del mondo antico.

Crocevia obbligatorio, tra la madre terra Ellenica e le colonie della Magna Grecia italica.

La firma del patto, ha visto la luce all’interno della suggestiva città di Antica Olympia, all’ombra dei resti del Tempio dedicato alla divinità greca di Zeus.

Il gemellaggio tra Cirò Marina e Olympia, si inserisce nell’ambito del progetto promosso dalla Camera di Commercio Italo – Ellenica rappresentata in Italia da Fabio Bruno Pisciuneri, che ha fatto parte della delegazione italiana.

Il progetto ha coinvolto le città di Pyrgos, Andravida – Kyllini e Olimpia per la regione dell’Elide e per la Calabria, Crotone, Cirò Marina e Squillace.

Appuntamento al 2026 in Calabria,

2800 anni dopo la prima Olimpiade tenutasi in terra Ellenica nel 776 a.c.

Una coincidenza straordinaria, tenuto conto che l’Italia ospiterà i giochi olimpici invernali (Milano-Cortina).